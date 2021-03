Camila Perissé fue internada de urgencia este jueves. La hospitalización sucede a solo un par de días de recibir el alta por una internación anterior. Su marido, Julio “el Chino” Fernández, descubrió en por la mañana (eltrece), datos de la salud de la artista. “Le brindaron el alta hace un par de días, pero ayer de noche se descompensó, pasó una mala noche y el día de hoy la internamos otra vez y se quedará aquí por el momento. Se le desplazó la cadera, por el momento no anda y está considerablemente más flaca que en las últimas semanas”, comentó Fernández.

“Entró por un cuadro de gastritis y dolores cervicales. La memoria por instantes va y viene. Solicité que la atendiese un gastroenterólogo y una psiquiatra pues hay una medicación que toma y le hace muy mal. Tras la operación de cadera comenzó a tener un deterioro cognitivo, poco a poco. Después tuvo neumonía, y Covid y todo se agudizó. El día de hoy todavía no contamos diagnóstico por el hecho de que jamás apareció una psiquiatra”, demandó el marido de la actriz.

En la medida en que en diálogo con Teleshow, la pareja de Perissé añadió: “Esta desecada, pesa 42 kilogramos y se le va la cabeza. No vino a verla un psiquiatra. Quieren que quede en el hogar, con internación domiciliaria. Lo que le hacen es una bestialidad. Tiene colitis amarilla. No tenemos la posibilidad de manejarla como una tolerante ambulatoria. Debieron hacerle 4 operaciones, 2 de ingle, tras cadera y de fémur. Estuvo tres meses en silla de ruedas. El peor fallo fue manejarla tal y como si tuviese un fibromialgia y ofrecerle una medicación que he logró pésimo. Encima se agarró Covid que derivó en una neumonía y eso la acabó de eliminar”.

Sobre objetivos de 20202, la pareja tenía pretenciones de mudarse a Mar del Plata, donde tienen la oportunidad de habitar una vivienda de un familiar y asimismo de trabajar. “Se truncó esa iniciativa de Mar del Plata por el hecho de que la asistencia de la señora Mirtha Legrand y de Alejandro Borensztein (fue pareja de Camila) y otra gente se gastó en otra cosa, como por poner un ejemplo en una cuidadora por el hecho de que PAMI jamás nos mandó una. Estoy cansado de Pergamino, de PAMI y de todo, debo comprar hasta los pañales pues no entregan. El día de hoy no se la puede mover”, amplió Fernández.

Entonces recalcó la soledad donde lleva esta pelea al lado de su pareja. “La Asociación Argentina de Actores jamás se aproximó ni llamaron por teléfono. El día de hoy Camila está mucho más perdida, pero me reconoce y charlamos. Me afirma: ‘lo vamos a poder como sea y vos me vas a llevar a casa”.

Sobre las adversidades económicas el marido de Perissé expresó: “Deseé soliciar un préstamo para arreglar el inconveniente y después poder regresar a trabajar y sostenernos como hice siempre y en todo momento, pero no me lo brindaron. Hace 35 años que nos encontramos juntos”.

Por último, el hombre extendió un atormentado pedido: “Requerimos la compasión de gente como Mirtha, que la asistió tanto. Que colabore la multitud que la admiraba y sus colegas actores que la deseaban en el momento en que se encontraba allí arriba. Apelamos a la amabilidad de la multitud, hay personas que la desean mucho a Camila“.