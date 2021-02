Se hará el próximo 15 de marzo, desde las 15:00 hs, vía uso contínuo con la asistencia del IPLyC. La meta de hoy es que las familias con intereses actualicen sus fichas y se anoten en el sorteo.

Desde la Gerencia Popular del Centro Provincial de Avance Habitacional (IPRODHA) invitan a las familias de las localidades de Posadas y Garupá, a formar parte de la novedosa convocatoria para 200 casas sustentables progresivas de madera en el vecindario Itaembé Guazú, ubicadas en el Ámbito 2 y 3 de Posadas.

Las viviendas tienen 43,82 metros organizados en cocina, comedor, baño, 2 habitaciones y una galería semi-cubierta.

La encargada de la gerencia popular del IPRODHA, Lic. María Silvia Joulia, precisó que el sorteo se efectuará desde las 15:00 hs del día lunes 15 de marzo de 2021 -de forma en línea- con el soporte del Centro Provincial de Lotería y Casino (IPLyC). Anticipó que para presenciar el sorteo en directo se va a poder entrar por medio de las comunidades del IPLYC:

Fb: https://www.fb.com/loteriademisiones

YouTube: https://www.youtube.com/usuario/iplyc/featured

Instagram https://www.instagram.com/iplycmisiones/

Finalizado el sorteo se va a poder entrar a la grabación en las comunidades citadas previamente y/o en el sitio web del Centro:

Web: https://www.iprodha.metas.gov.ar/; asimismo en sus comunidades:

Fb: https://www.fb.com/iprodha

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCb3JM_XwXdlXLxAu2yRXUdg/featured

Instagram: https://www.instagram.com/iprodha/

Es requisito obligación estar inscripto y haber actualizado su ficha al menos en los últimos tres años (actualizaciones desde enero 2018), tener conjunto familiar con por lo menos un individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta a cargo, y probar capital iguales o superiores a un Salario Mínimo Escencial y Móvil inteligente (SMVM); de esta forma -asimismo- va a ser excluyente la presentación de un codeudor solidario o garante. Va a haber un cupo particular para personas con discapacidad motriz que muestren el Certificado Único de Discapacidad (CUD) respectivo.

Quienes reúnan estos requisitos van a deber crear una cuenta obligatoriamente en nuestra página https://www.iprodha.metas.gov.ar/ y marcar que desean formar parte del sorteo, la opción de formar parte solo va a estar apta para esos que cumplan con los requisitos previamente numerados, aclaró Joulia. Después de actualizar la ficha regresar a contrastar si se habilitó el campo para marcar la participación en el sorteo.

Para mayor precisión el Centro pone en conocimiento los Estatutos de la Convocatoria Nº 235 – Posadas – Casas Sustentables Progresivas:

1) La participación en el sorteo no supone derecho alguno sobre la adjudicación.

2) La convocatoria está destinada de forma exclusiva a conjuntos familiares que habitan en la localidad de Posadas y Garupá.

3) Los datos consignados en la inscripción recubran el carácter de declaración jurada y van a deber ser apoyados con la documentación pertinente en el instante que se requiera.

4) Haber actualizado la ficha de inscripción en los últimos 3 años.

5) Van a ser prioridad los conjuntos familiares con hijos inferiores o con inferiores a cargo.

6) Los capital del conjunto familiar no van a deber ser inferiores a un Salario Mínimo Escencial y Móvil inteligente (SMVM).

7) Los conjuntos familiares van a deber enseñar un codeudor solidario (garante) menor de 60 años, con capital superiores a 1½ Salario Mínimo Escencial Y Móvil inteligente, con residencia en la Provincia de Metas.

8) Los postulantes van a deber consignar e-mail obligatoriamente.

9) La participación en el sorteo supone el saber y aceptación del reglamento de la convocatoria, predeterminado según resolución normativa IPRODHA N° 178/16.

10) El sorteo se efectuará a través del IPLyC y va a ser trasmitido en directo por comunidades, con la existencia de escribano público y autoridades del Centro.

11) El sorteo se efectuará a través de bolillero electrónico y los desenlaces van a ser publicados en la web del IPRODHA, en el período de 24 horas posterior al mismo.

12) Los postulantes que resulten favorecidos en tal sorteo van a ser convidados a un conjunto de Whatsapp donde se les notificará en aspecto el trámite a continuar.

13) Los postulantes que resulten favorecidos en el sorteo van a tener un período de 72 horas hábiles para mandar vía mail los requisitos pedidos. Caso opuesto van a ser dados de baja de la convocatoria y sustituidos de forma automática por suplentes según el orden de sorteo.

14) El pago de ahorro previo no entrega derecho de adjudicación, en el momento en que el pre adjudicatario no cumpliere con el pago, las actualizaciones y/o cualquier requisito importante para la adjudicación de la vivienda, va a ser dado de baja del mismo.

15) Va a haber un período de 72 horas posterior al sorteo para efectuar reclamos y/o demandas en relación a conjuntos familiares que no reúnan los requisitos establecidos previamente, debiendo ser mandadas al correo: [email protected] consignando: nombres, apellido y DNI del denunciante.