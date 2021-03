Después de un largo tiempo de silencio en las comunidades, Ivana Nadal está de regreso. La conductora grabó un vídeo donde se manifestó contra la utilización del barbijo, apuntó contra los medios y los políticos. Pero además de esto, se transformó en inclinación tras controvertidos comentarios sobre los pequeños que nacen con anomalías de la salud.

“Basta de percibir a los políticos, basta de percibir a los medios, basta de dejar ingresar información que te distancia de la verdad… ¡basta!”, empezó diciendo la morocha en vídeo que tituló “despertar espiritual” y que tiene prácticamente 21 minutos de duración.

“La única situación que hay es la que vos elegís vivir. ¿Existe el Covid? Sí, como 10 millones de patologías mucho más. Si te están diciendo que el Covid perjudica el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo, ¿qué pensas que hacen con el barbijo? ¿Cuál es la sensación que te ofrece ponerte el barbijo? ¿No te ahogas? ¿No sentís como respiras en ardiente, como el dióxido de carbono da vueltas en el barbijo? Y vos lo metes y lo sacas del cuerpo, es una disparidad. ¡Respiren aire puro! Conéctense con la naturaleza, mediten, asistan a que su sistema inmunológico los resguarde, somos seres inmejorables, nuestro ser es especial”, continuó.

“¿Sabés por qué razón te enfermás? Por el hecho de que no liberás conmuevas. Y me van a regresar a agredir de todos los lugares y a decir que digo pelotudec*s ¿y sabés por qué razón? Por el hecho de que voy por el sendero preciso, por el hecho de que desperté espiritualmente”, destacó.

Entonces, se refirió a las anomalías de la salud, y mantuvo que se muestran en el momento en que no se tiene un “despertar”. Si bien el instante que ocasionó mayor indignación en las redes fue en el momento en que charló de los pequeños. “¡Ah! ¿Y los pequeños que nacen con anomalías de la salud? Su alma escogió ese cuerpo pues vienen a la Tierra a ofrecer un mensaje, por el hecho de que vienen a asistir al ambiente y a su familia. Tu alma escoge la familia donde vos nacés. Nuestros progenitores son nuestra escuela y nuestro examen final”, apuntó.

Finalmente, cuestionó fuertemente la utilización de la mascarilla: “El barbijo no lo soporto, es una parte de la bajada del sistema de encerrarnos, meternos temor al ponernos un barbijo en la boca, ¡enfermarnos! Vos me dirás ‘bueno, pero el barbijo resguarda a los viejos. Bolud*, ponetelo pues sino más bien por tu culpa se morirá mi abuela’. No, ese es tu ego. Mira si vos serás responsable de la vida de otra persona. De la única persona que sos responsable en esta vida es de vos, ¡ni de tus hijos, eh!”, manifestó.

“¿De qué forma nos marchamos a encerrar y dejarnos de abrazar? Chicos, ¡no! Por favor despertemos”, concluyó.