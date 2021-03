Jaime Durán Barba charló sobre el accionar tanto de Cristina Kirchner como de Alberto Fernández y fue durísimo al referirse a los dos líderes. Sobre la exmandataria, aseveró: «Desde la cabeza de Cristina (Kirchner), todo debe ver con que el planeta la persigue» y sobre el el jefe de Estado, resaltó: «Lo de Alberto Fernández llama la atención pues, comunmente, un presidente es presidente».

Esta mañana en diálogo con Eduardo Feinmann en el software «Alguien debe decirlo» de Radio Rivadavia, el consultor político aseveró : «En la causa dólar futuro, Cristina (Kirchner) tenía una defensa bastante sólida por el hecho de que no puede juzgarse a alguien por resoluciones de Estado» y aclaró: «No discuto si son buenas o malas, desde el criterio jurídico no son delito».

«(Cristina Kirchner) como letrada podía defenderse muy concientemente en este juicio, hubo otros en los que no», aseguró y añadió: «No obstante, no lo logró y lo que logró fue un vota fuego contra políticos, contra la Justicia, culpó de la decisión de (Mauricio) Macri a los jueces». Y remarcó: «Todo en el planeta debe ver con y da un giro cerca de ».

Sobre esta época política del país, el entrevistado mantuvo: «Es medio desconcertante lo que sucede en la Argentina» y resaltó: «Hay una encanto por la desmesura, siempre y en todo momento pasan cosas espectáculares como el sepelio de (Diego) Maradona, en donde uno afirma por qué razón un embrollo tan colosal».» Por consiguiente, recalcó: «Siempre y en todo momento daría la sensación de que nos encontramos por apoderarse el planeta, por una parte, al tiempo que por el otro parecemos el país mucho más pobre de todo el mundo y eso es relativo»

En esa línea, explicó: «Hay una manera de entender qué países están bien y cuáles están mal, de los países pobres, la multitud escapa a otros que están mejor». En ese sentido puso el foco en la situación de los argentinos en el extranjero y remarcó: «¿Por qué razón no acercamiento a argentinos pidiendo caridad en la calle de otros países? Algo sucede. No es tan pobre la Argentina».En consecuencia, afirmó: «Si el 50% de los argentinos se murieran de apetito, estarían yéndose a otro países» y cerró: «Contamos unos análisis que no son muy objetivos en Argentina».