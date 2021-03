Jairo es uno de los cantantes con mayor trayectoria dentro de la Argentina, junto con los Pimpinela. Debido a su carrera artística, el cantautor se ganó la invitación al célebre programa de América TV, “Los Mammones”, conducido por el flamante presentador, Jey Mammón. En este contexto, de la mano del animador, el famoso dio detalles sobre el día que conoció a Diego Maradona.

El presentador se tomó su tiempo para realizar una breve introducción sobre el invitado, por lo que él mismo manifestó: “Después de todo lo que dijiste, tengo que decir que soy una persona normal”. La respuesta de Jey fue una tremenda carcajada que contagió al resto del equipo: “Qué gracioso, encima es humorista”. “¿Es verdad que viste ‘Star Wars’ 24 veces?”, disparó el conductor a modo de arranque. “Sí, la vi más. La vi 17 veces creo seguidas, todos los días”, expresó el entrevistado.

“¿En qué momento fue que Mercedes Sosa esto que dijo ‘la mejor voz’? ¿En qué momento fue y cómo fue?”, comenzó a indagar el humorista. “Sí, lo dijo varias veces. Me consta de una que le preguntaron ‘usted es la mejor voz argentina’. Y ella dijo no, la mejor voz argentina es la de Jairo”, respondió el intérprete. Acto seguido, el animador quiso saber por qué eligió el nombre “Jairo” como nombre artístico.

“Mario Rubén González, ¿de dónde sale Jairo?”, soltó. “Lo de Jairo salió de un amigo colombiano, porque tenía que ponerme un nombre, tenía que ser otro. Querían un pseudónimo. Había cantado un tiempo como Marito González, pero tuve un éxito relativo. Fue un aprendizaje digamos. Mucha gente me dice por la calle ‘yo te conozco desde que eras Marito González’. Mirá si todos lo que me dicen eso, me hubieran seguido, no me hubiera ido”, se sinceró el artista.

Además, Jairo contó que conoció a Astor Piazzolla y a Diego Maradona en la mesa de Mirtha Legrand. “Maradona venía del Mundial de Japón de Sub-20. Los conocí a los dos el mismo día”, recordó el cantante. Mammón notó que el futbolista y el vocalista estaban muy lejos el uno del otro en la mesa de la diva. “¿Es verdad que en un partido que jugaba Diego, que jugaba en Boca vos diste el puntapié del partido?”, quiso saber el presentador. “Yo tenía el mismo sponsor que el París Saint-Germain”, dijo el entrevistado. Explicó que avisó a Astor de que estaba Maradona y fueron juntos a ver al ídolo.