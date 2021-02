El músico Leo García se metió en las últimas semanas en las novedades del día gracias a las polémicas afirmaciones que efectuó en las comunidades. El creador de “Morrisey”, criticó al trap y el reguetón, recibiendo el acompañamiento, por servirnos de un ejemplo, de Coti Sorokin, pero el rechazo de otros colegas. En este momento, el artista que trascendió merced al padrinazgo de Gustavo Cerati, padeció una dura represalia por sus exabruptos.

El artista anunció por medio de sus historias de Instagram que le cerraron su cuenta de Twitter. Y o sea como la crónica de una muerte anunciada, puesto que había tenido comentarios demasiado poco afortunados en esa comunidad, que de seguro incumplían ciertas políticas. Primordialmente, había acusado a “de venezuela y colombianos”, por una supuesta pérdida de la calidad en la música que se escucha en el país.

“Les cuento que me echaron de Twitter, me cerraron la cuenta, pues me denunciaron pues ponía de todo cuanto se me cantaba, y la realidad que me hicieron un favor, por el hecho de que nunca había estado mucho más dependiente a Twitter, conque gracias”, ha dicho Leo por medio de un vídeo en su cuenta de Instagram. “ ahora dije todo cuanto debía decir, había logrado un trending topic fundamental, conque si proseguía ahí iba para el quemo total”, se sinceró.

Entonces anunció que en los próximos meses va a sacar un disco nuevo “relacionado a eso que hablaba en Twitter, quizás el hartazgo de lo que pasa con la música bailable, igual no hay dónde bailar ¿Qué irás a una celebración furtiva a fin de que te metan preso? O ser un poco responsable para contagiar a la multitud”, añadió además de esto. En los últimos días, subió vídeos a sus redes cantando temas de Rodrigo, y asimismo es conocido que es un enorme fanático de Gilda.

Mencionó que su próximo trabajo va a ser “mucho más bien una revisión de lo que significaría nuestra música bailable habitual, saben que a mi me agrada la cumbia, tengo cosas grabadas y trabajadas con productores distintas, que aún no salieron a la luz. Y es lo que deseo este año poder modificar. Estoy estudiando bastante el cuarteto”. Ha dicho y se expone entonces una incógnita ¿Fue todo este escándalo una movida para ganar prensa para su nuevo álbum?