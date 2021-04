Valentina Godfried es una mujer relacionada a los medios, como actriz participó en múltiples series triunfantes, como Valientes, al paso que es una esencial influencer. Al lado de su pareja, la actriz Sofía Elliot, hicieron el ubicación “De qué forma escapar del clóset”, mediante la que, y de sus comunidades, incita a otra gente a ignorar los prejuicios. En este momento tomó una esencial resolución, como lo hicieron en algún instante Florencia Peña y Nati Jota, para sentirse mucho más cómoda con su cuerpo.

“Hace 9 años me puse implantes mamarios en un intento atormentado por prosperar mi autovaloración y múltiples otras cosas, sin entender que no era por ahí”; empezó diciendo Valentina en una publicación reciente en su cuenta de Instagram. “Me comí la patraña del estereotipo popular masivo, pensando que era seguro y nunca me cuestioné qué podía pasarme por ponerme 2 bolsas repletas de substancias toxicas encima de mis órganos vitales», ha dicho al paso que compartió una foto desde la cama de un sanatorio.

Después contó que «4 años después comencé a tener dolores articulares, dolores musculares, fatiga extrema, intolerancia al gluten, sensación de ahogo, problemas, ansiedad, accesos de pánico, palpitaciones entre otros muchos síntomas”. Contó que “múltiples de los médicos que visité me aconsejaron ver siquiatras por el hecho de que me afirmaban que mis síntomas eran por stress, pero ninguno me preguntó si tenía implantes mamarios», relató.

«Meses atrás me crucé con un vídeo de @angiemonasterio que afirmaba ‘mis implantes mamarios prácticamente me matan’ comencé a conocer el vídeo y se me caían las lágrimas por el hecho de que vi que su crónica era muy similar a la mía. Con ese vídeo me enteré de la ENFERMEDAD DE IMPLANTES MAMARIOS, y comprendí todo», contó. Y de ahí que decidió tomar la resolución de operarse para sacarse los implantes.

A los 18 años, Florencia Peña decidió efectuarse una operación para reducirse asimismo el pecho. «Se encontraba incómoda físicamente, pero pienso que la mirada del medio y del hombre me condicionó bastante. Quizá si hubiese tenido la cabeza de el día de hoy no me hubiera operado. Tenía 18 años, era muy chavala. Creía que no iba a poder ser una actriz conocida con tantas lolas», ha dicho últimamente.

«Me marcho a operar las lolas. Me sacaré un poquito. Asimismo pues deseo que la gente me miren a la cara en el momento en que hablo. En verdad pienso que hay personas que me van a ver a la cara por vez primera», anunciaba por su lado Nati Jota hace un par de años, antes de pasar por el quirófano. Después, opuesto a la observación de varios hombres, le llovieron las proposiciones laborales siendo hoy en día una de la gente mucho más pedidas de las redes y los medios.