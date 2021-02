El escándalo de las vacunas, que provocó el pedido de renuncia del en este momento exministro de Salud, Ginés González García, todavía es el tema del día. En las últimas horas, empezó a circular una lista con datos de figuras mediáticas y políticas que habrían sido inoculadas sin formar parte a los conjuntos de peligros. Pablo Echarri pertence a los nombres que figura, y fue mismo quien negó haber vivido por el «Vacunatorio VIP«. «Nunca solicité una vacuna», lanzó.

Desde su cuenta de Twitter, Echarri declaró: «Buenas tardes. Desde ayer de noche vengo recibiendo mensajes sobre mi incorporación a alguna lista de vacunación preferencial. Nunca pida una vacuna, ni para mi ni para ningún miembro de mi familia. Nunca recibí ninguna convidación para aplicarla». Como era de aguardarse, los seguidores del actor enseñaron su acompañamiento.

«Es increíble que debas salir a desmentir. Mientras que toda la delincuencia que destroza el país se hacen los bolud**», «Prosiguen operando Pablo. Son la peste. Perdieron y prosiguen sangrando por la herida. Fuerza compañero!», «Despreocúpate Pablo, al otro lado siempre y en todo momento hallarás patrañas, difamación, odio. Todo no hace mucho más que corroborar que estas del lado acertado de la vida», expresaron muchos usuarios de la comunidad.

Otros de los conocidos que fueron comprometidos en la lista y salieron a negarlo fueron Ángel de Brito y Vero Lozano. “Como es natural, que NO ME VACUNÉ en el ‘vacunatorio VIP’ de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes”, ha dicho el conductor de «Los Ángeles de la Mañana» asimismo en sus comunidades. Vale remarcar que el tweet emitido por el periodista quedó fijado presente, para eludir pésimos entendidos más adelante.

Vero Lozano asimismo empleó su perfil de Twitter para aclarar la situación generada, en la que no quedó bien parada puesto que recibió múltiples y muy duras acusaciones sobre su participación en la lista. Así, la conductora estrella de Telefe declaró de forma fácil y sucinta. «Hay una lista ver** donde figuro como vacunada. O sea completamente falso. No me vacuné», mantuvo.