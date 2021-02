Javier Mascherano se retiró del fútbol profesional después de la derrota de Alumnos por uno a cero frente Argentinos Juniors. La pobre actuación del Pincha en la Copa Diego Maradona y la pandemia, fueron componentes claves a fin de que el Jefecito abandone la práctica profesional. No obstante, el exvolante de la Selección Argentina ahora tiene nuevo cargo y asimismo hablo sobre el futuro de Lionel Messi, según recogió El Intra Sports.

Mascherano empezará su novedosa etapa laboral como embajador de La Liga en Sudamérica. El máximo torneo del fútbol español tiene 30 embajadores en todo el mundo y Masche va a ser uno. En la presentación, estuvo al lado del fenómeno de Andrés Iniesta quien está realizando sus últimos pasos en el fútbol japonés. «Para mí es un exitación estar aquí», advirtió el Jefecito.

«Es un honor representar a La Liga por estos lados y contribuir a que esta Liga prosiga medrando como lo vino realizando en los últimos tiempos», aseguró. Además de esto, el Jefecito brindó una entrevista a ESPN F90 donde tocó todos y cada uno de los temas. «Se encontraba un tanto fatigado de jugar, fue una resolución mía y lo tomo con plena naturalidad. Ahora me costaba proceder a entrenar, comencé a tener síntomas de que lo apreciaba como un sacrificio», sentenció.

«En el momento en que comencé a tener esos síntomas cada vez me costaba mucho más y precisamente no deseé extender la agonía. Regresar a Argentina me dejó gozar el día a día con mis hijos, fue un grupo de cosas, estar seis meses parado, separarme de la familia. Todo eso logró que me retire. La resolución de establecerme en Argentina la tomé con mi familia, lo decidimos con mis hijos y mi mujer», aseveró.

Sobre Leo

«Más adelante voy a procurarlo como entrenador, pero poseemos la necesidad de este avance con los chicos del interior», aseveró sobre su trabajo de captación en AFA. «Sobre Messi no te sabría decir, lo deberá investigar y elegir lo que le resulta conveniente a . No únicamente en el chato personal, sino más bien asimismo profesional, es realmente difícil ponerse en su cabeza pues es un jugador increíble», opinó sobre el futuro de Leo.