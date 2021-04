Desde que se casaron Jennifer Lawrence y Cooke Maroney han estado en medio del ojo público, aún cuando ellos mismos se empeñan en salir de las cámaras y el lente de los paparazzi. Últimamente la pareja ha sido blanco de rumores sobre embarazo que cada tanto la estrella de “Los Juegos del Hambre”.

Hace un año algunos medios especializados en celebridades aseguraban que Jennifer Lawrence estaba en la espera de su primer hijo y citando a una fuente supuestamente cercana a ambos, señalaron: “Jen le dijo a sus amigas cercanas que estaba embarazada en la cena de cumpleaños de un amigo después de evitar su gin tonic habitual”.

Sin embargo, pese a que Jennifer Lawrence pasó el último año aislada en casa junto a su marido en los primeros meses de la pandemia, a finales de 2020 la actriz regresó a los estudios de grabación. De momento se mantiene en el rodaje de “Don’t Look Up”, la nueva película de Netflix junto a Leonardo DiCaprio.

Jennifer Lawrence es una de las actrices más buscadas por directores en Hollywood, al igual que Anne Hathaway o Emma Stone. En la actualidad está felizmente casada con Cooke Maroney, un galerista de arte que le puso el anillo hace poco más de dos años, pero algo que seguramente no sabías sobre la actriz es la identidad de su amor platónico: Larry David.

Claro que no es algo nuevo ya que Jennifer Lawrence ha dicho en reiteradas oportunidades que desde que era chica sentía una gran atracción por el humorista y guionista. Léase bien: es 43 años mayor que ella, pero eso no influyó en nada sobre su amor platónico. “Le llegué a dar mi número de teléfono, pero nunca me llamó. Y me encanta que no lo hiciera, eso lo hace mucho más atractivo”, dijo en una ocasión.