Una vez más Jennifer Lopez está en bocas de todos sus fanáticos y está vez fue por que en su muro de Instagram compartió el regalo que recibió por San Valentín de parte de su pareja. La publicación realizada hace algunas horas atrás en su perfil, consta de un video con una canción de fondo que sin dudas deslumbró a millones de sus fans ya que el video tiene más de cuatro millones de reproducciones.

Durante toda la jornada de hoy tanto JLo como Alex Rodríguez han publicado a través de sus estados diversos momentos y regalos que ambos se han hecho en conmemoración de este romántico día. Recordemos que esta relación comenzó en el 2017. Dos años más tarde el ex beisbolista le propuso matrimonio por lo que actualmente están comprometidos.

Por otr parte JLo en su perfil de la mencionada red social comparte los posteos que su marca Jlo Beauty realiza a diario. Como así también publica a cada famoso del mundo usando su mencionado set de belleza. Un claro ejemplo de ello, fue un video de Kylie Jenner que Jennifer compartió, ya que ahí la hermosa mediática enseña dichos artículos.

Recordemos que la ex de Marc Anthony está cumpliendo 30 años de carrera y es por ello que ha realizado un extensa entrevista para la revista Allure que saldrá en los primeros días del mes de marzo. Además también posó para una de las empresas de productos de cuero más importante de los Estados Unidos.

Finalmente y como mencionamos en el principio de la nota, el mencionado video que compartió Jennifer Lopez posee un emotivo mensaje que dice lo siguiente: “Febrero es nuestro mes especial … Nuestro mes de aniversario … Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero… la primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en el que no hayamos. Hemos estado juntos o hablado… Me haces reír… Me encanta tu sentido del humor perversamente divertido… y como siempre intentas hacer que cada habitación en la que entras sea más alegre… Te amo a ti y a todo lo que haces por mí…. Eres mi gracioso valentine”.