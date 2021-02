Con un presente refulgente, tanto el profesional como personalmente, Jennifer Lopez volvió a probar que se encuentra dentro de las mujeres mucho más bellas del mundo. Esto se origina por que todo el tiempo en las comunidades comparte imágenes y vídeos donde se la puede ver haciendo distintas prácticas de ejercicios.

En lo que se refiere a lo profesional, JLo de momento está abocada absolutamente a su trayectoria empresarial, en tanto que emplea de su enorme popularidad en todos los lugares para publicitar, en sus respectivas cuentas, los distintos artículos de hermosura que efectúa su compañía. Exactamente la misma lleva por nombre JLO Beauty y está encargada de personas de enorme edad que cuidan sus propios cuerpos y desean verse bien.

En la medida en que en la cuenta oficial de Instagram de esa compañía se publicó un vídeo donde se la puede ver a Jennifer Lopez efectuar un ejercicio de yoga que destaca la enorme figura de su cuerpo a sus 51 años de edad. En la medida en que en la descripción del mismo afirma lo siguiente: “Reset your mind. Recharge your body. Reconnect with your soul. 💫 Let THAT glow shine from within. #JLOBEAUTY” (Reinicia tu cabeza. Recarga tu cuerpo. Regresa a conectarte con tu alma. 💫 Deja que ESE resplandor reluzca desde adentro. #JLOBEAUTY).

Por otro lado, en lo que se refiere a lo personal, la intérprete de la canción “El anillo” vive un enorme instante en la pareja al lado de su prometido, el ex- jugador de béisbol, Alex Rodríguez. Gracias a esto, regularmente se ocupan distintas publicaciones probando el enorme amor que se tienen.

Un ejemplo evidente de esto fue el vídeo que publicó, JLo, el día pasado de San Valentín donde le escribió un cautivante mensaje a su pareja que afirmaba, en parte, que febrero es su mes aniversario, de lo bastante que la divierte y de lo bastante que diviértete con su compañía tanto en los buenos como de este modo asimismo en los pésimos instantes.