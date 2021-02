El intérprete de “Are you gonna go my way?”, Lenny Kravitz co protagonizará una comedia romántica de acción –sí, para sorpresa de todos, no tiene que ver con un emprendimiento musical-, al lado de JLo y el actor Josh Duhamel. La comedia llamada “Shotgun Wedding” (Casamiento por fuerza) va a ser producida por Lionsgate y tiene enorme elenco.

La estrella de rock y 4 ocasiones ganador de los premios Grammy, Lenny Kravitz y Jennifer Lopez aparte de músicos tuvieron múltiples incursiones en la enorme pantalla. Kravitz hizo visualizaciones en la saga de “Los Juegos del Apetito”, un recordado papel en “Hermosa”, y asimismo en “El Maestresala”. Lopez ha protagonizado numerosos grabes, de los que se recuerda como su actución mucho más señalada su papel de la doctora Catherine Deane en el thriller psicológico “La celda”.

Con un guion escrito por Mark Hammer y Liz Meriwether, la trama de la película cuenta de qué forma Grace (Jennifer Lopez) y Tom (Josh Duhamel) tienen que reunir a sus respectivas familias para festejar su boda, mientras que la pareja atraviesa el que exactamente no sería su mejor instante. De manera completamente inopinada la vida de todos se ve puesta en riesgo siendo el conjunto tomado como rehén; desde este detonante Grace y Tom van a deber socorrer no solo su relación sino más bien asimismo la de sus conocidos cercanos.

Fotografía: I.pinimg

Kravitz por su lado va a dar vida al ex- novio de Grace, Sean, quién va a ser el tercero en discordia en este triángulo amoroso. Cheech Marin interpretará al padre de la novia, Robert; Selena Tan va a ser Marge, encargada de la boda y sus datos. Desmin Borges interpreta al mejor amigo del novio, Ricky, quien quizás tenga bastante interés por las bebidas alcohólicas. El elenco se completa con Alex Mallari quien interpreta a Dog Face, un pirata.

Fotografía: Quien

La apuesta de Jennifer Lopez es doble en esta producción, al estar no solo implicada en la actuación, sino más bien asimismo tras cámaras oficiando de productora al lado de sus asociados de Nuyorican Productions. Se prevé que el rodaje comienze en el mes próximo de marzo.