Tras nueve meses de completo silencio en las redes sociales, Jimena Barón volvió este miércoles con un vivo que superó los 100 mil usuarios en Instagram. La cantante está de regreso para promocionar “Flor de Involución”, su nuevo single.

Durante el live, Jimena le pidió disculpas a sus fanáticos por la larga ausencia, contó por qué decidió alejarse de la virtualidad y cómo se encuentra en la actualidad. “Necesitaba un recreo de no tener opiniones, de que no me juzguen… de que no haya gente opinando sobre mi y me fui, pero pensé que era algo más breve. Pero en ese irme me sentí muy tranquila. Le pido disculpas a la gente, a los fans. Se puede leer como una soltada de mano, pero necesito que entiendan que para mi fue muy necesario para estar saludable y feliz. Estaba como medio rota y tuve que enderezarme y emparcharme. Mi ex, mi coso… todo eso es pochoclo. Me pasaron cosas mucho más profundas”, comentó sincera.

En un momento de la interacción con sus seguidores, Barón anunció que se separó del Tucu López. “Las relaciones me duran menos que un pote de Casancrem. Me va como el ort…, calculo que me va a seguir yendo como el ort… Entonces voy hacer más canciones de desilusión, de que germino la semilla en el jardín equivocado. El amor no es mi área“, se lamentó.

Finalmente expresó: “Anduve patas para arriba, algo incómoda, igual crecí. Me di cuenta que la verdadera fuerza nace de la más cruel vulnerabilidad y así, un día, floreció mi nuevo logo, mi nueva música y yo también. Espero que les llegue algo de todo esto, es la única razón por la que sigo haciendo canciones, y en algún lugar de ese camino, casi mágicamente, me curo. Los extrañé mucho. Soñé muchísimas noches y días con este momento. Dude también, mucho, me dio miedo, pero la vida en esos días de mierda, me dio señales, o al menos pensar eso me hizo bien. Siempre, a pesar de todo, soy más fuerte, ahí me abracé, prometí no soltarme y el miedo no se fue pero las dudas si. Perdón y gracias. Los quiero con todo mi corazón y me hacen muy muy bien”.