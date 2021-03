Poco y nada se sabía de Jimena Barón. La actriz y artista, que hace unos años tomó por ataque las comunidades para transformarse en señalada influencer, un día se hartó y se distanció por bastante tiempo de la lupa de medios y seguidores. Su última publicación es de julio de 2020.

En este momento, Marcelo Tinelli publicó un vídeo donde se la puede ver viéndola recorriendo las novedosas instalaciones de Laflia, lugar desde donde saldrá el nuevo formato de ShowMatch: La Academia. De esta manera, la artista se transformó en la novedosa jurado del reality. Donde, dicho sea de paso, el Tucu López va a ser participante.

Tengamos en cuenta que en 2019, en el momento en que el Bailando relucía y nada hacía sospechar un desenlace pandémico, Barón fue convocada por la productora al jurado para un remplazo. Pero Jimena mencionó que no, y charló de diferencias con Tinelli. Las especulaciones por sus estos estuvieron a la orden del día, hasta el momento en que la sagacidad de los fanes coincidió en que a la artista no le había dado gusto que el productor se hubiese exhibido en Twitter deseoso de agregar al certamen al jugador de fútbol Daniel Osvaldo, ex- de Barón y padre de su hijo.

En 2020 asimismo había sonado su nombre como jurado del Cantando, pero eso asimismo quedó en la nada

Por último un par de años tras aquella primera convocatoria y coronavirus a través de, las materias atentos desaparecieron y a la artista se la vio con una sonrisa a los abrazos con Marcelo.