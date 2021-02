A puntito de debutar en La Nación+, Jonatan Viale dio nuevos datos sobre su salida de A24, y asimismo se refirió a la rendidora dupla que se armó con Eduardo Feinmann en el canal de novedades del Conjunto América.

Viale descubrió en diálogo con el software Por si acaso las moscas (La Once Diez/Radio de la Localidad), la charla íntima que tuvo con su padre. “Mi viejo es América y me afirmaba ‘Jonito quedate, Jonito no te vayas’“, contó el periodista.

Entonces destacó: “Pero a mi me da la sensación de que es un instante que políticamente hay que comprender lo que pasa. soy un complacido con el canal (A24) pues siempre y en todo momento hice las notas y los contenidos que deseaba realizar. Pero las cosas cambian y el sitio donde tengo la independencia que pienso que merezco el día de hoy es La Nación + y en Radio Rivadavia”.

“Hay cada vez menos medios críticos donde haya calma para lograr editorializar, siempre y en todo momento con datos y también información. Para mi un periodismo debe ser equilibrado, sabiendo todas y cada una de las puestas, lo popular, lo sindical, la oposición, el oficialismo. Pero sea por pauta, por ATP o dependencia o pues ciertos son mucho más papistas que el Papa o cualquier fundamento cada vez hay menos sitios con esa independencia”, añadió el conductor.

Además de esto, Jonatan Viale charló de la rendidora química que logró con Eduardo Feinmann en el pase de A24, fórmula que en este momento procurarán replicar en LN+. “Me daba temor pues Eduardo es bravo pero se produjo un juego hermoso generacional: lo trato de moderar, o a mí. Además de esto se dio el año pasado algo que debía ver con la necesidad de decir que la cuarentena nos ahogaba a todos y se encauzó por ahí. En verdad andábamos tan bien de puntaje que un día el pase llegó a perdurar una hora y media“, comentó.

En la señal de novedad donde desembarcan los cronistas, la programación va a quedar de la próxima forma. Eduardo Feinmann con El Noticiero, va a ir de 18 a 20 horas, entonces proseguirá Jonatan Viale con + Situación, va a ir de 20 a 21, y Alfredo Leuco va a estar en el horario de 21 a 22. El pase con Feinmann está pensado desde las 19.30, y después Viale va a tener pase con Leuco desde las 21.