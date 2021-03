Sin filtro, tapujos ni rodeos. De este modo se mostró de nuevo Jonatan Viale, entre los cronistas mucho más estimados para asimismo controvertidos de la radio y la televisión argentina. Como era de aguardarse, el conductor charló en su programa “+Situación”, el que se emite en La Nación+, sobre el alegato del presidente Alberto Fernández, en la apertura de las sesiones del Congreso, algo que no pasó inadvertido. Furioso, no se guardó nada,

Y sucede que logró referencia al aplauso que solicitó el gobernante para el plantel de salud, en la mitad de la pandemia de coronavirus que prosigue afectando a este país y a todo el mundo. “Este fue el instante de mayor hipocresía del alegato. Es bien simple: si enserio les importase no les hubiesen robado las vacunas”, lanzó sobre el escándalo de la vacunación VIP que salió a la luz días atrás.

“Fue un alegato del jefe de una facción política, de campaña; ñato y belicoso; de un Gobierno a la protectora. Fue un alegato de un Presidente mucho más preocupado por su vicepresidenta, que por su pueblo. Estuvo lejos del tono moderado que había cultivado en 2020; y lejos de la unidad nacional que el Presidente había prometido en la campaña. Y no exagero que el 80% estuvo dirigido al núcleo duro oficialista”, lanzó Jonatan Viale.

Además de esto, logró referencia a eso que ha dicho el presidente sobre Mauricio Macri. “En verdad, la oración mucho más fuerte fue: ‘El gobierno de Macri fue una administración fraudulenta’”, lanzó sin vueltas. Además, charló sobre lo que sucedió el sábado en la Quinta de Olivos, en el momento en que gremialistas atacaron a los participantes de la manifestación. “El sábado fueron 500 gremialistas que estaban desde temprano protegiendo la Quinta de Olivos. Fleteros, jaboneros, ferroviarios, y ciertos barras de Racing para complementar”, mantuvo.

“Fue el viejo pero siempre y en todo momento rendidor recurso del temor; infundir terror para controlar la situación. Hemos visto y oímos asimismo la indignación del kirchnerismo frente a las bolsas mortuorias. El Presidente solicitó no silenciar frente ‘similar acto de barbarie’. El jefe de Gabinete mencionó que la oposición reitera que reforzar los ‘alegatos de odio’. Francamente, me pareció de mal gusto la imagen de teóricos cadáveres tirados en la Plaza de Mayo. Está llena de crueldad. No obstante, nos hubiese dado gusto ver esa indignación con el hurto de las vacunas. Ahí no estaban tan enojados; no les hervía la sangre; no estaban calientes; no estaban enfadados”, lanzó.