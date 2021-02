Jorge Asís estuvo como invitado en Intratables, por América TV, para dialogar sobre el fallecimiento de Carlos Menem y sobre el actual gobierno. El periodista y analista político elogió varios aspectos de la presidencia del riojano y a uno de sus ministros de Economía, Domingo Cavallo, además de afirmar que en esa época “no hubo grieta”.

“Carlos Menem es un político incómodo. Muchos argentinos lo valoran y respetan, pero queda mal expresarlo. Tuvo una presidencia transformadora. Con Cavallo pulverizaron la inflación. Menem apostó por el capitalismo. El único proyecto capitalista serio se hizo con el menemismo”, consideró Asís sobre el mandatario argentino entre 1989 y 1999.

El escritor afirmó que Néstor y Cristina Kirchner tienen muchas cosas parecidas a Menem, y que Cavallo tenía una excelente relación con Kirchner: “Cavallo le hizo muchos favores a Kirchner, y para Cavallo, Kirchner era un gobernador ejemplar”. Por otro lado, aseguró: “La dupla Menem-Cavallo va a ser estudiada en la historia como una nueva generación del 80’”.

“Con Menem no hubo grieta. Lo que le faltó fue tiempo, y el tema de la convertibilidad podría haberlo resuelto de otro modo. Hizo una transformación capitalista que no fue acompañada por el capitalista argentino. No existe capitalismo sin corrupción, eso es una ilusión. Lo que hay que evitar es la devastación económica”, agregó.

Por otro lado, Asís criticó al gobierno de Alberto Fernández: “El gobierno es flojo. Es mediano y gris. Hay falta de decisión y audacia. Hoy los peronistas les tienen que hablar a los que pagan impuestos y a los que pagan sueldos. El gobierno tiene que conquistar el centro político”. A la vez, expresó que se están fortaleciendo Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y que no cree que el expresidente Mauricio Macri “esté agotado”.