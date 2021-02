Jorge Capitanich se sumó este domingo a la discusión que se está dando entre el oficialismo y la oposición respecto a las PASO 2021, que deben realizarse previo a las elecciones legislativas de octubre. El gobernador de Chaco consideró que en caso de que las primarias no se suspendan, se debería «diferir el plazo para la convocatoria» y «reducir» el espacio de tiempo con las generales.

Según informó la agencia NA, Capitanich explicó en declaraciones radiales que si finalmente no se llega a un acuerdo para suspender las PASO, se debería pensar «en una estructura intermedia». Una de las soluciones alternativas que planteó es mover las primarias «de agosto a septiembre», cuando ya haya «una mayor población inmunizada» contra el coronavirus.

«El 21 de junio empieza el invierno, hasta el 21 de septiembre. Hay que ver cómo impactan las fechas, que cuentan en el flujo de contagios», agregó Capitanich, quien también destacó que la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Chaco, que él gobierna, fueron «los distritos más afectados» por la pandemia.

Juntos por el Cambio rechaza la suspensión de las primarias, pero la opción de diferir la fecha no está mal vista por un sector de la coalición opositora. También se oponen a una unificación de las dos elecciones, ya que consideran que sería una especie de Ley de Lemas encubierta. Muchos también expresaron que los cambios en el calendario electoral deben hacerse el año anterior a las elecciones.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy por parte de la UCR, es uno de los pocos integrantes de Juntos por el Cambio que coincidió con el oficialismo en que hay que suspender las PASO de 2021 por la pandemia: «A mí no me parece que hagamos elecciones, no se pueden hacer comicios cuando estamos con un problema serio de luchar contra la muerte».