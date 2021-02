María O’Donnell habló con el sitio Primicias Ya sobre el motivo por el cual decidió participar en MasterChef Celebrity. El exitoso reality de cocina transmitido por la pantalla de Telefe estrenará su segunda temporada el próximo lunes.

“Todo empezó como un juego dentro de la propia radio, mis compañeros me cargaban porque me enganché con el programa pese a que en ese horario por lo general estoy durmiendo ya. Y lo que empezó como un juego, se terminó dando”, declaró la periodista. Luego, agregó: “Una vez me preguntaron al aire si yo lo haría y dije que ‘sí, me divierte’. Me gusta cocinar y aprender en hacer algo diferente… Resulta que después me enteré que uno de los productores del programa escucha mi programa de radio y de ahí después recibí el llamado”.

Finalmente, O’Donnell se confesó: “Nunca pensé en estar en un reality. Pero es un reality donde no tiene intervención del público y en donde hay un jurado de chefs, y no está basado tampoco en las peleas entre los participantes. Si bien es un reality y tiene ciertas reglas de un reality, entiendo que es un programa de tele donde yo me siento cómoda. Por un tiempo será más recetas y menos noticias”.

Estas declaraciones fueron replicadas por Marina Calabró en el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre y el conductor del ciclo radial fue muy duro contra su colega por haber aceptado participar.

“Quiere ser famosa…”, comenzó diciendo el periodista. Y mientras hacía una parodia de la entrevista con Marina donde él se hacía pasar por O’Donnell, agregó: “Yo lo que quiero es ser famosa y voy a elegir el camino más corto porque en el periodismo no se me estaría dando”, concluyó.