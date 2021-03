Este lunes, Jorge Lanata tuvo una lamentable expresión contra una trabajadora del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, durante la emisión de “TN Central” en Todo Noticias.

“¿Viste a la becaria de (el ministro Jorge) Ferraresi?”, le preguntó Lanata a Nicolás Wiñazki, quien respondió: “18 años”. “¿Viste la foto?”, siguió Lanata. “Sí, varias”, reconoció su colega. “Digamos la verdad, en la que está con la camiseta de Racing tiene un lindo culito la becaria“, lanzó el conductor entre risas de sus compañeros.

Y este martes, tras la viralización del repudiable derrape de Lanata, el periodista se cruzó al aire con Marina Abiuso, editora de género de Todo Noticias.

Lanata planteó que la discusión en torno a la vacunación de una persona de 18 años “quedó eclipsada por lo que fue un mal chiste o una observación menor” y pidió disculpas “a quien haya ofendido”.

“Cuánto más interesante sería que estemos hablando de la nota que hicieron nuestros compañeros de TN. Situación escandalosa porque no conocemos el motivo por lo que vacunaron a una persona de 18. Esto sería interesante y escandaloso si fuera mujer, varón, no importa el aspecto de la persona. Vos entendés en el peso de las palabras y de las cosas que se dicen tienen un sentido. Celebro que estemos dando esta conversación al aire al respecto“, comentó Abiuso.

Tras el acuerdo de Lanata de debatir el tema a fondo, el conductor expresó: “Odio la palabra machirulo porque la dijo Cristina por primera vez y no quiero citar una palabra de ella. Lo que pasó en las redes fue utilizado con medios K. Estamos tapando lo mismo que difundimos“.

A lo que su Abiuso respondió: “De alguna manera quedó servida la oportunidad para esto. Hay gente interesada en hablar de eso y no en el fondo de la cuestión. Esos chistes hoy generan otro tipo de reflexiones. Mi rol como editora de género es debatir. El cuerpo de esta mujer, el culito, no era tema de debate, hubiésemos estado teniendo la misma conversación si tiene la figura que tiene. En ningún caso el cuerpo es material opinable“.

Lanata se mantuvo en su postura y enfatizó: “Si puedo opinar sobre otras cosas, ¿por qué no puedo opinar sobre el cuerpo de un hombre, mujer o trans? No lo entiendo”. Y agregó: “Durante toda mi carrera fui el gordo Lanata y eso no me impidió ser quién soy“.

La editora de género le retrucó: “Hay un montón de cosas que estamos pensando. Acá no fue un comentario genérico, fue sobre una persona específica que tiene que dar muchas respuestas, pero ninguna es respecto a su culo. Acá conviven distintas generaciones. Este debate, que para mí es tan obvio y para vos lo es un sentido contrario, tenemos que darlo. Lo que me parece interesante es que hay una parte que para mí es obvia y para vos no. En esa distancia hay gente en sus casas de cada lado. La decisión de que exista este rol es empezar a transitar esa duda. Tener esta conversación al aire enriquece”.

El periodista se mostró disconforme con la idea de que tengan que “darle cursos” sobre qué decir. “Puedo estar equivocado, pero no puedo dejar de reivindicar mi derecho a pensar en libertad. Déjenme pensar solo”.