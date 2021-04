Jorge Lanata es sin lugar a dudas entre los cronistas políticos mucho más picantes y controvertidos. Tan críticos como él, eminentemente del gobierno de hoy, tenemos la posibilidad de nombrar asimismo a Luis Majul, Baby Etchecopar, entre otros muchos. A lo largo de su columna en TN, leal a su estilo crítico, Jorge charló de las limitaciones del gobierno frente a la segunda ola del Covid y se despachó con todo en oposición a estas medidas impuestas por Alberto Fernández.

«Me da la sensación de que frecuentemente pensamos las limitaciones desde la clase media y de la Localidad de Buenos Aires, en el momento en que hay un 40% histórico de la economía en negro. De ese total, un 20% se quedó sin laburo el año pasado y parte importante no se recobró», empezó diciendo el periodista políticico. Y añadió: «En el momento en que estos argentinos estén en oposición al tema de salir a laburar o no, van a llevarlo a cabo, por el hecho de que no les queda otra. Este pertence a los enfrentamientos a los que el Gobierno se marcha a combatir tras las resoluciones de el día de hoy.»

Y entre otros muchos de sus comentarios sobre estas medidas, charló de de las fiestas secretas, las primordiales destacadas a lo largo de los últimos días como foco de mayor contagio. «Se charla en todo momento de ellas y a mí me da la sensación de que para ser justos debemos recargar la compromiso privada. Los progenitores son los que se deben ocupar de que los hijos no vayan, por el hecho de que son inferiores. Digo esto para no bajar siempre y en todo momento las cosas del mismo lado», aseguró Lanata.

«La ejemplaridad va de arriba hacia abajo, y en un caso así nuestro Gobierno no ha respetado frecuentemente las cosas que ellos nos solicitan a nosotros. Vimos mil fotografías de Alberto sin barbijo. Esto asimismo pega en el centro de otra cosa, que es la carencia de probabilidad o, para llamarlo de otro modo, de autoridad ética. En eso el Gobierno está difícil, por el hecho de que en el momento en que preguntás ¿qué hiciste? está lo del vacunatorio VIP», señaló el periodista con relación a la compromiso de la sociedad argentina en frente de nuestras autoridades.

Además de esto, cerró su paso por «Telenoche» cuestionando otra sección de las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández. Eminentemente la que se refiere al empleo del transporte público, el que va a poder ser usado únicamente por esas personas que sus trabajos sean considerados como ocupaciones fundamentales. En este marco, Jorge manifestó que le semeja realmente difícil supervisar esa situación puesto que se vieron varios desbordes este miércoles pese a los refuerzos que hubo en las estaciones de ferrocarril.