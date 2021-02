El escándalo por la vacunación VIP del escritor Horacio Verbitsky y otros allegados al oficialismo, destapó una fuerte polémica en los medios y en la opinión pública, que derivó en el pedido de renuncia que le logró el presidente Alberto Fernández al en este momento exministro de Salud de la Nación Ginés González García.

Tal como Fabián Doman abrió la edición de Intratables del viernes con un fuerte insulto hacia el despedido miembro del gabinete, o Jorge Rial en otra dirección optó por calificar al personaje en cuestión como “un óptimo tipo“; Jorge Lanata se explayó sobre el polémico hecho en su columna de Telenoche.

“Las redes arden desde el día de hoy a la tarde y la opinión pública asimismo con este tema, y hay 2 cosas que son diferentes, pero están enlazadas: por una parte, Verbitsky, y por el otro lado el vacunatorio VIP. Exactamente el mismo Gobierno que el día de hoy busca la impunidad en otras áreas como en la causa de los cuadernos o en la obra pública, ¿por qué razón iba a ser distinto con las vacunas? Por el hecho de que no juegan con la vida, podría uno meditar. Por servirnos de un ejemplo, De Vido afirma que es un preso político, pero es responsable por las 52 muertes de la catástrofe de Once. Esa diferencia tampoco es una diferencia”, meditó el periodista.

Entonces redobló la apuesta y destacó: “Era evidente que esto iba a pasar. ¿Saben por qué razón? Pues no volvieron diferentes, son iguales. ¿Por qué razón si un gobernador prosigue afanando, por qué razón no va a vacunar a la suegra, la hermana o a los primos? Si total absolutamente nadie le afirma nada. El día de hoy veía en las comunidades que hay chicas de La Cámpora realizando la ‘V’ en el instante en que se vacunan. Háganse cargo de su gente y díganle que no hagan esas cosas. Ordénenla”.

Sobre las secuelas políticas del vergonzoso episodio, Lanata apuntó: “Lo malo de todo para el Gobierno no fue la vacunación VIP, sino trascendió y se convirtió en un escándalo. La vacunación VIP existe hace meses, por lo menos hace semanas, pero en este momento trascendió entonces se genera en un escándalo”.

En otro instante de su columna, el periodista se refirió a la motivación que habría impulsado al escritor de 78 años a confesar que fue vacunado por administración personal de su “viejo amigo Ginés González García“. “¿Por qué razón Verbitsky lo contó con tanto desparpajo? Los mucho más paranoides piensan que esto se trató de una operación, nuestra historia de Verbitsky regresa verosímil algo de esta manera. Pero a lo destacado no fue una operación. trabajé con Verbitsky y lo conozco hace mucho más de 30 años. Verbitsky jamás pensó como un periodista, piensa como un político. Esas amplias notas que en la actualidad hace en su página no son mucho más que una versión remixada de lo que era el folleto de la orga en los años 70″, argumentó el líder de Periodismo para Todos.

Sobre el desenlace, Lanata lanzó un filoso dardo: “Lo que pasó esta tarde fue tan orate que Roberto Navarro invocó causas morales para echar a Verbitksy de la radio El Destape. Navarro y causas morales, que siempre y en todo momento creí que eran 2 cosas que jamás se iban a agrupar”.