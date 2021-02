Jorge Macri, de hoy gobernador de Vicente López y primo del expresidente Mauricio Macri, advirtió en su comunidad Twitter que a lo largo de febrero, y en 2 ocasiones, había advertido sobre la utilización político de la vacuna.

En este momento, tras el escándalo y altísimo valor político que produjo la corrupción en la aplicación de la vacuna Sputnik V, Jorge Macri logró alusión a eso que había dicho en aquellas entrevistas. En una de , donde además de esto incluyó el vídeo, mantuvo que: ” no me vacuno, no lo haría antes que un médico o un enfermero que está en una unidad coronaria, que está en el SAME, en la región roja o amarilla lidiando con esta patología (por la covid-19).

Además de esto, recordó que su resolución es la de no vacunarse “pues todavía no conseguimos vacunar a todo el plantel de la salud; no recibimos vacunas para todos esos expertos”.

Por otro lado, aseguró que prosigue manteniendo la posición que comunicó en aquel momento: “Y lo prosigo manteniendo, no voy a vacunarme hasta el momento en que se consigua vacunar a todo los expertos de la salud y el plantel fundamental”.

Sobre este último ámbito, o sea, la falta de vacunas para inmunizar a la gente con prominente peligro de contagio o de muerte (personal de la salud y jubilados), Jorge Macri mencionó que “creo que, si todavía no están vacunados, no me puedo vacunar. me debo vacunar cuando hayamos terminado con ese conjunto de peligro”.