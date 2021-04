Luego de que el INDEC publicara sus cifras económicas este miércoles e indicara que la pobreza es del 42%, José Luis Espert concurrió al programa de Viviana Canosa en A24 para analizar la situación. En ese sentido, el economista dio su mirada y sostuvo: “Si no hacemos algo muy diferente, a lo mejor terminamos como Venezuela sin Nicolás Maduro”.

“Hay un sistema que provoca todo esto y lo tenemos que cambiar aquellos que estamos de acuerdo en eso. Estamos cerca de no tener retorno. La buena noticia es que esas cosas diferentes que debemos hacer, en los países que prosperan ni se discuten”, afirmó Espert, quien ya manifestó sus intenciones de participar en las elecciones legislativas de este año por el frente Vamos.

El economista ejemplificó sus dichos al expresar que “en un país normal no se discute que un policía tiene que usar su arma reglamentaria contra un delincuente en defensa de un inocente, que los chicos tienen que tener educación y que tiene que haber democracia sindical”. Respecto a esto último, criticó muy duramente a Hugo y Pablo Moyano.

“Los Moyano tendrían que estar presos. No sé si son chorros o no, pero han violado el artículo 14 de la Constitución Nacional que garantiza la libre circulación de bienes y personas en todo el país. Esta gente no puede defender a los trabajadores. Si tuviéramos sindicalistas que defienden al trabajador, ya se hubieran reformado hace rato las leyes laborales en defensa de los laburantes. Pero al tener sindigarcas, las leyes nunca van a beneficiar al trabajador”, consideró.

Al ser consultado sobre si está preparado para ser presidente, Espert contestó de manera afirmativa: “Por supuesto que sí, pero sí algún día llego a ser presidente, es porque la sociedad decidió hacer las cosas necesarias para dejar de ser una sociedad miserable”. En ese sentido expresó que sus prioridades serían que el país esté abierto para comerciar, en segundo lugar “tener ciudadanos en vez de esclavos impositivos que laburan para el estado”, y por último, una reforma laboral.