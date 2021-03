Juan Cabandié, ministro de Ámbito y Avance Sostenible de la Nación, fue entrevistado por TN para investigar los incendios sucedidos en Chubut y Río Negro, y charló sobre la demanda que efectuó a fin de que la Justicia investigue si exactamente los mismos fueron producidos con intencionalidad. Por su parte, desmintió que haya tres detenidos de la red social mapuche.

“ me presenté a la Justicia a fin de que la Justicia investigue si hubo una intencionalidad en este fuego. Tengamos en cuenta que esto ocurrió en seis localidades al tiempo”, aseveró Cabandié. Asimismo explicó que los incendios dañaron a 300 hogares y destrozaron las entidades productivas, aparte de generarse cortes de agua y de luz.

“El día de hoy se están restituyendo los dos servicios pausadamente pues se hacen las proyectos primordiales para establecer nuevamente esos servicios fundamentales”, añadió el ministro de Ámbito. Por otra parte, resaltó las inversiones que anunció Alberto Fernández en su visita a Chubut para mitigar las secuelas de los incendios.

“El día de hoy el presidente anunció proyectos para 365 casas, 200 millones de pesos de ATP, al tiempo provecho para duplicar la AUH, las jubilaciones, la asignación por embarazo, y 170 millones de pesos en proyectos para lograr solucionar la infraestructura eléctrica. En el momento en que salimos había personas que le demandaban al gobernador por la minería y de ahí que hubo desmanes, quizás alguno creyó que el gobernador se encontraba en la camioneta pero no”, manifestó.

Finalmente, Cabandié desmintió que haya habido tres detenidos de la red social mapuche por esta cuestión: “Hubo títulos en diferentes diarios que señalaban eso. Le pregunté al fiscal y me ha dicho ‘de ninguna forma, no tengo ningún rastro, no tengo ningún detenido mapuche’. Son cosas que suceden en las comunidades, pero no hay nada cierto. Sí un fiscal me mencionó que las 10 personas que estaban desaparecidas por último fueron localizadas, o sea una buena nueva”.