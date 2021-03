El exgobernador de Brinca, Juan Manuel Urtubey, explicó en una entrevista radial que no va a ser candidato para las próximas selecciones PASO 2021 que aún no tienen fecha por la pandemia del coronavirus. También, el dirigente político charló sobre la grieta que hay en Argentina y recalcó que «la lógica de construcción política de Mauricio Macri es muy similar a la de Cristina Kirchner».

«Hay 2 situaciones ideológicas, pero la lógica de construcción política de Mauricio Macri es igual a la de la vicepresidenta Cristina Kirchner», explicó Juan Manuel Urtubey. Por otro lado, el exgobernador de la provincia de Brinca contó que no cambió aún su dirección a la provincia de Buenos Aires y aclaró que todavía prosigue viviendo en San Lorenzo, Brinca notificó NA.

«Jamás me fui de la política. No tengo cargos ni busco tenerlos. No seré candidato: no tengo ningún interés en eso», aseveró el dirigente político. Por otro lado, Urtubey charló sobre la grieta y adelantó que busca crear una tercera vía: «Tengo la intención de ayudar a fin de que en la Argentina haya una alternativa superadora a esta polarización que no nos sirve bastante a los argentinos».

«En el momento en que era gobernador trabajé fuerte para producir una opción alternativa a la vuelta del kirchnerismo y a la continuidad del macrismo pues pensaban que no eran buenas para la Argentina. El día de hoy prosigo con exactamente el mismo pensamiento: esto no nos transporta a ningún rincón bueno. Comprendo que fue la multitud la que votó. acompañé una iniciativa donde la multitud precisamente no se sintió seducida», examinó Juan Manuel Urtubey, quien criticó a los 2 espacios.

Para finalizar, el exmandatario salteño estimó que más allá de que la puja se sostendrá «entre kirchnerismo y macrismo», confía en que «se logre abrir un espacio», como resultado del «cansancio» que tiene la sociedad con estas 2 fuerzas políticas. «Todo señala que la rivalidad va a continuar siendo entre el kirchnerismo y el macrismo, pero tengo la promesa de que se logre abrir un espacio en la sociedad producto del cansancio y el hastío dada esta situación», concluyó.