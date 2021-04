Juan Manuel Urtubey, exgobernador de la provincia de Brinca, estuvo este miércoles en A24 para charlar en el software de Viviana Cana sobre esta época política y sobre las medidas restrictivas que impuso el gobierno nacional para combatir la segunda ola de coronavirus. Por su parte, aseveró que “es miserable realizar política con la pandemia”.

“Es súper atrayente que despersonalicemos las discusiones, que sean fundadas. Si hay que cerrar, que deba ver con la pandemia y no matar ocupaciones económicas que están lesiones de muerte. Hay que extremar los cuidados, supervisar el sistema de cuidados en los shoppings. Hay ocupaciones económicas que están lesiones de muerte”, aseguró.

Urtubey opinó que la resolución ha de ser “establecida” en el sentido de que no se decida en función de lo que solicita uno u otro campo político o popular, y expresó: “Si no trabajás en producir conciencia, a fin de que cada uno de ellos comprenda que de él es dependiente estar bien, estar saludable, perdimos un buen tiempo. Me da la sensación de que los argentinos debemos comenzar a estudiar a convivir con esto”.

Por otra parte, el exgobernador salteño se mostró preocupado por la situación popular que vive el país: “Hay una historia cíclica que se reitera en Argentina. La culpa siempre y en todo momento está afuera, pues no somos introspectivos. Pero mucho más de una tercer parte de los pequeños son pobres y la actividad económica está herida. Los chicos pobres de el día de hoy son el futuro de mañana. El interrogante es si el sistema educativo está pensando en esto”.

“Es esencial producir condiciones a fin de que haya inversión y a fin de que los actores sean los trabajadores, los jóvenes argentinos, no es bastante lo que hay que debatir. Argentina se encuentra dentro de los países de menos inversión. El planeta ha migrado hacia la economía del conocimiento”. Asimismo mencionó que el país precisa una reforma tributaria y “trabajar en la conciencia y en el empoderamiento del ciudadano”.

Urtubey venía manifestando en diferentes ocasiones su deseo de hacer “una opción alternativa peronista”, que sea una tercera vía al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio en las selecciones. A lo largo de la entrevista de ayer, contó: “Estuve comentando con Florencio Randazzo y con varios líderes, que ven a Argentina en un callejón sin salida”.

“Hay una lógica donde a uno le toca realizar de bueno y al otro de malo. Yo voy a ofrecer salir de la agenda sistemática como lógica de la conquista del poder, que marcha desde la confrontación. Deseo escapar del nombre propio y de la política clásico. Si perdés imagen en un corto plazo, para crear un emprendimiento a mediano y largo período está bien. La sociedad en el final te va a bancar”, completó.