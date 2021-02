Un mes atrás, después de su bella boda, Juana Repetto compartió en las redes la enorme novedad: al lado de Sebastián Graviotto va a ser mamá por segunda vez. Desde Vail, un pueblo de Rojo, USA, la actriz contó que va a tener un niño y les descubrió a sus fieles de Instagram el nombre que escogió para el pequeño.

“Siempre y en todo momento dije que iba a tener todos hombres y aquí vamos por el segundo. Nos encontramos contentos. Bienvenido Belisario”, redactó en aquel momento junto a una secuencia de fotografías en la nieve con su marido y su pancita.

Como es conocido, toda embarazada debe efectuarse una batería de estudios para chequear que el desarrollo de gestación esté en su curso habitual. Chequeos por semana, extracciones de sangre, análisis de orina, ecografías, entre otros muchos. Esta semana, a Juana le tocaba efectuarse una investigación de sangre y en el momento en que se presentó en el laboratorio se llevó una enorme desilusión con el servicio de su obra popular. Por esta razón decidió recurrir a sus comunidades.

“Voy a desayunar, siendo las 12 del mediodía y al estudio de la vitamina D lo pagué, evidente. La realidad que no es mucho dinero”, apuntó. “Me salió 670 mangos, pero hago el descargo pues me da bronca lo de Osde. Es para decir, garpás un montón hace 20 años, merced a Dios la utilicé poco y nada y no me cubre una investigación que a les sale menos. ¿Con qué fundamento? No comprendo”, añadió mientras que paseaba al lado de su hijo Toribio.

La actriz apuntó que la obra popular no le cubre una investigación de Vitamina D por el hecho de que se lo logró hace menos de un año. En ese instante los valores en el análisis le brindaron muy bajos y le recetaron un suplemento. Por esto debió regresar a reiterar el estudio para poder ver si presentó actualizaciones. “Osde amado: ¿te semeja que deba abonar por un análisis de sangre con lo que cobran por mes? ¡A mi no!”, cerró su descargo indignada.