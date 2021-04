Juana Viale regresó a la conducción de los programas en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand y sorprendió a sus invitados al revelar que ya no usa celular. ¿La razón? Se le perdió hace tres meses y rápidamente se dio cuenta de que se sentía más tranquila sin dispositivos móviles.

“Les quiero contar que perdí el celular hace tres meses… Soy mucho más feliz. Se me extravió y ahora toda la producción que trabaja conmigo está a punto de una crisis de nervios… Si vuelvo, tengo muchas ganas de volver al sapito. Ese que es solamente teléfono”, contó.

Pero, ¿cómo se comunica con la producción de los programas de su abuela? Gracias a su hija Ambar de Benedictis. “Mis redes sociales me las maneja mi hija, que está trabajando conmigo. No contesta los mensajes porque dice que son míos. Entonces eso lo tengo que hacer yo. No los lee”, explicó.

Para finalizar, volvió a remarcar que es mucho más feliz sin celular y que no puede evitar sentir que los demás lo usan demasiado. “Es vida. Yo la paso, real, mucho mejor. Y me doy cuenta, por la observación de no tener teléfono, el consumo de teléfono en el otro. Te llama mucho más la atención… Estoy subsistiendo bien… El resto no. Pero bueno… Me hace feliz”, concluyó.