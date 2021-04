El ministro de Salud de Buenos Aires, Fernán Quirós, fue entre los convidados del programa La noche de Mirtha. Tras el contagio de Alberto Fernández, quien dio positivo en su test de Covid-19 tras recibir ámbas dosis de la vacuna Sputnik, el funcionario aclaró las inquietudes.

Consultado por la conductora Juana Viale, Quiró destacó: “En ocasiones hay alguna confusión pública sobre cuál es la meta y cuál es la estrategia de la campaña de vacunación. Particularmente lleva por nombre de ‘mitigación del peligro o para eludir el daño’, de ahí que es que se vacuna a los conjuntos de peligro. No se procura en un inicio conseguir la inmunidad de rebaño o que el virus no circule”, empezó.

Entonces añadió: “Lo que se procura es que la circulación viral, que prosigue, no produzca daño. O sea, que esa gente que se contagia no requiera terapia intensiva ni fallezca. Entonces, en esta estrategia, lo más esencial de una vacuna es que evite una patología grave o mortal, no que evite enfermarse. Con todas y cada una de las vacunas tenés esa potencialidad de enfermarte por el hecho de que aun no está claro cuánto evitan la patología”.

En ese instante, Juana criticó la utilización de palabra “inmunidad” para referirse a la vacunación. Y Quirós respondió: “Andas inmune a tener una patología grave y mortal, aun las vacunas que se han aplicado en solo una dosis inicial, aplazando la segunda, demostraron un efecto muy importante con una patología grave y mortal. El mensaje es: no existe ninguna novedad de que el señor Presidente -que, naturalmente, le deseo que se recupere de manera rápida- esté contagiado. Esto no supone que haya que tener que mudar la estrategia. Esto es, la estrategia es la correcta, impide la patología grave y mortal y eso es lo que procuramos”.