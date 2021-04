Una exclusiva mesaza tuvo como anfitriona a Juana Viale, quien recibió a enormes convidados. Este domingo la acompañaron en el emblemático almuerzo Luciano Cáceres, Kevin Johansen, Pía Shaw y Noelia Marzol. Al aire, la actriz y nieta de la estrella, reconoció que fue convocada para formar parte en el nuevo período televisivo de Marcelo Tinelli y rechazó la iniciativa.

“Yo asimismo soy bailarina de siempre”, señaló Viale después de elogiar a Marzol, quien deslumbra en el espectáculo que dirige José María Muscari. La periodista de espectáculos y panelista de LAM no ha podido pasar por prominente la confesión de la conductora y le consultó: “Comentando de baile, ¿vos no vas a estar en el Bailando?”

“Pero si este año no hay Bailando”, le respondió ella intentando de desentenderse del tema. “Bueno, ¿pero no es cierto que te llamaron de La Academia a fin de que participes?”, insistió la comunicadora citando al nuevo período que va a conducir el Cuervo en la pantalla de eltrece.

“Sí, es cierto que me llamaron, pero yo ahora tengo un programa aquí, y no puedo ocupar tantas cosas”, respondió frente a la insistencia y añadió: “Además de esto tengo tres pibes, no me puedo dividir”.

La Academia es el nuevo formato que va a venir este año a sustituir al icónico Bailando por un sueño y en el que participarán mucho más de 20 conocidos. El jurado va a estar conformado por Carolina Ardohain, Jimena Barón, Ángel de Brito y Hernán Piquín, quienes van a tener la bien difícil labor de escoger gala tras gala quién de los participantes queda afuera de la rivalidad.