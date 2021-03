Gran parte de lo que nos hizo disfrutar un poco más el 2020 fueron la cantidad de juegos gratis que nos dieron montones de tiendas digitales de juegos de PC, e incluso consolas como PS4. Ahora esto continúa en 2021 gracias a todas estas tiendas, por lo que una vez más les traemos las opciones de títulos gratuitos para disfrutar durante este fin de semana.

La promoción que no te podés perder este fin de semana es la de Watch Dogs Legion, el genial videojuego de Ubisoft que dominó el mercado el año pasado al ofrecer una fantástica versión futurista de Londres, junto con un gameplay que combina el hackeo con el combate. Estará disponible para jugar gratis en PC, PS4, PS5, y Xbox desde ahora mismo hasta el 28 de marzo.

Como seguramente hayas visto, PlayStation regaló varios títulos con su programa Play at Home, pero te recomendaremos un par en particular. En primer lugar The Witness, un espectacular juego de rompecabezas, se puede descargar gratis en la web de Sony. También se encuentra allí Enter the Gungeon, un divertidísimo juego estilo retro para disfrutar solo o con un amigo.

Hay dos juegos con temáticas similares pero bastante distintos en los regalos de Play at Home: Abzû es una hermosa aventura bajo el agua, que ha sido muy alabada por el nivel de inmersión al que somete al jugador. Y por otro lado tenemos gratis Subnautica, que si bien también transcurre debajo del agua, presenta situaciones más parecidas a una película de terror.

Finalmente tenemos Creature in the Well, el regalo semanal de Epic Games. Su descripción lee: «Creature in the Well es un juego de exploración de vista cenital con mazmorras de estilo «hack and slash» inspirado en el «pinball». Ponte en la piel de la última unidad BOT-C y adéntrate en una montaña desierta para restablecer la energía de una antigua instalación embrujada por una criatura desesperada».