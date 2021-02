Pablo Barrientos anunció su retiro como futbolista profesional después del último paso que tuvo en Nacional de Uruguay. El exenganche de San Lorenzo de Almagro se dio el lujo de jugar con Messi, Riquelme, militar en el fútbol italiano y llevarlo a cabo en buen nivel, y ponerse la de la Selección Argentina. En una entrevista al programa De qué forma te va, por Radio Colonia AM 550, charló de su retiro y lo confesó: «Me decidí«.

“Venía procesando la resolución de mi retiro. Quizás hice el desafío en la cancha. En mi caso era una mochila continuar jugando,de ahí que decidí que lo destacado para mí y para respetar mi carrera era el retiro», aseveró el Pitu. Algo semejante a eso que le pasó a Javier Mascherano, que contaba que sentía como un sacrificio continuar jugando, algo que siempre y en todo momento logró por vocación y amor al deporte.

“Me agradaría trabajar en San Lorenzo, no me ofrecieron trabajar allí. La realidad que entro al club y me hace lindísimas experiencias. Asimismo soy verdadera que debo estar listo», confió el Pitu quien tuvo tres etapas en el club de Boedo, donde logró su debut. Barrientos relució en su regreso en el año 2008 con un equipo que pintaba para desfilar en el campeonato y acabó perdiéndolo en el triangular contra Boca.

Encomios al DT

«Dabove ahora probó que es un enorme entrenador y tiene la popularidad que es buena gente. Esa es la base para arrancar y esperemos que le vaya realmente bien y la multitud de San Lorenzo lo prosiga apoyando», aseguró el Pitu sobre el presente entrenador de San Lorenzo de Almagro. Además de esto, se refirió a la especial relación de los hermanos Romero con el plantel y salió a bancar al directivo técnico.

«Si los Romero no juegan es por el hecho de que debe existir un compañero mejor o colectivamente otro chaval le hace bien al grupo». Finalmente, charló de su etapa como jugador de la Selección Argentina. «En un partido de eliminatorias contra Chile fui al banco y Román no se encontraba y Messi utilizaba la 19, entonces me sujeté la remera número 10», contó el exvolante entre risas.