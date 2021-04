Pasó múltiples ocasiones durante la historia pero siempre y en todo momento significó una fuerte polémica. Lo habitual en el folklore del fútbol es que no ocurra, pero sí sucedió en varias oportunidades. ¿Podría darse de nuevo? Un futbolista que jugó en River y tuvo un considerable paso no descartó sumarse a Boca en algún instante, pese a estar reconocido con el Millonario desde chaval: «Uno jamás sabe, o sea trabajo».

En una entrevista concedida a TyC Sports, Federico Andrada comentó que, más allá de que se negaría en primera instancia, tampoco desea desechar tan de forma rápida la oportunidad de ponerse la remera azul y oro. «Uno jamás sabe qué le depara el futuro. Yo la realidad por mi pasado en River el día de hoy le afirmaría que no a Boca, pero o sea trabajo», apuntó. A los 27 años, el delantero en este momento está afirmado en el plantel de Aldosivi.

«Estoy contentísimo y me siento bien con el aparato, aguardemos poder finalizar de la mejor forma. Fernando Gago tiene bastante que ver con este instante que nos encontramos atravesando y más que nada con que yo tengo múltiples tantos. Estoy en el más destacable instante de mi carrera, en este momento lo mucho más bien difícil es sostenerse», contó. Y añadió: «Jugar con posesión me gasta menos, antes presionaba considerablemente más o corría a los centrales. Gago nos enseña y enseña bastante, nos enseña vídeos. Nos encontramos entendiendo la iniciativa».

Regresar a River

¿Le agradaría regresar a River en algún instante? Andrada fue sincero sobre la oportunidad: «Me tocó debutar en River en un instante que no es exactamente el mismo que en este momento. El día de hoy la situación sería diferente, todo los players sueñan con jugar ahí». «En este momento no pienso en regresar a River. Trato de sostenerme enfocado en lo que viene. Sé que si se da, en ese club u otro, estaré listo pues trabajo para eso», comentó el agresor.

«Por supuesto cualquier jugador al que le pregunten si desea regresar a River, va a decir que sí. Por el hecho de que es el que mejor juega y el que mucho más títulos gana», aclaró Andrada. Y después sentenció: «Pero tengo mi cabeza en Aldosivi, después voy a ver qué hago. Me tocó un instante bien difícil de River y quizás no se encontraba tan maduro, me fui muy chaval». ¿Va a estar en los proyectos futuros de Marcelo Gallardo? Por ahora, él está feliz en Aldosivi.