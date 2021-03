Julieta Prandi vivía un instante de renovación en su historia, tanto sentimentalmente como en el chato laboral. La modelo y conductora, había afirmado su relación con Emanuel Ortega, tras haber vivido un divorcio tumultuoso con el empresario Claudio Contardi. Entonces descubrió los maltratos, tanto físicos como sicológicos, a los que la sometió, y en este momento están en un nuevo enfrentamiento, con sus hijos por el medio.

Semanas atrás, la conductora denunció que Contardi había descuidado a sus hijos en la calle. Asimismo contó que el hombre había comenzado a merodearla y tenía temor de lo que podría ocurrir. Información a la que accedió de manera única El Intransigente, declara que la situación es desesperante.. “ ahora debí denunciar el abandono de mis hijos en la vereda de mi casa, solicité la suspensión del régimen y el juez no la dio, solicité la perimetral pues mis hijos no desean ir con su papá y le tienen temor, no la dio”, ha dicho Prandi.

“ no estaría si la justicia no hubiese hecho algo en el mes de julio del año pasado en el momento en que debí llevar a cabo una demanda muy grave sobre algo que sucedió en la vivienda del padre de mis hijos, bajo su precaución”, añadió además de esto, denunciando que no solo padece de la crueldad, sino más bien asimismo los hijos. Ana Rosenfeld, letrada de Prandi, contó que se suspenda el régimen de visitas del que disfruta el padre.

En este momento la modelo habría sufrido un nuevo episodio de crueldad, puesto que según una información única a la que accedió El Intransigente, Contardi habría tratado de llevarse a los chicos con , interceptándolos al salir del instituto. A dios gracias los directivos de la institución, alerta de la situación, habrían intervenido dándole tiempo a Prandi a llegar a combatir a su exesposo. Según los trascendidos, se habría producido una fuerte escena trágica en la calle, donde hubo trueque de chillidos y reclamos.

Esta serie de acontecimientos, serían el motivo por el que Prandi no está yendo a su programa de radio ni los pequeños a la escuela. Al tiempo, la modelo y su letrada insisten en que se les realice la prueba de Cámara Gessell a los chicos, donde saldría a la luz la auténtica razón por la que no desearían ir con su padre. Según el relato de los presentes, Contardí le habría chillado “¡Dame a los chicos!”, y le respondió “No te doy nada”. Cabe rememorar que Prandi ahora declaró que transporta un palo en su coche por temor a cruzarse con su exesposo.