Julieta Prandi apareció de nuevo en El Nueve, particularmente en «Inexorables», para denunciar lo que pasa con el padre de sus hijos, Claudio Contardi. Hace una semana el hombre dejó a los menores en la puerta de la vivienda de la modelo sin previo aviso y vivieron un instante de enorme tensión por el acontecimiento sorpresivo.

Indignada por la actitud de su expareja, Prandi demandó que el juez le ponga una observación a Contardi pero no logró su cometido y explicó: «Estoy pasada de revoluciones y preocupadísima. Tras la demanda que hicimos en la comisaría por abandono en la puerta de mi casa de mis hijos, como 2 bolsas de basura, se le solicitó al juez que se interrumpa el régimen de comunicación hasta una exclusiva audiencia donde logren investigar a los inferiores y cuál es el deseo de ».

«Estuve 48 horas aguardando la resolución y el día de hoy por la mañana me desperté con una negativa. No interrumpió el régimen de comunicación hasta el momento en que tengamos audiencia con lo que el podría buscar a mis hijos por mi casa o por el instituto. Mateo no desea entender nada con ir con el padre, se largó a plañir», añadió la conocida conductora muy angustiada.

Y apuntó: «Los tengo conmigo pero nada quita que en la puerta de mi casa me c*gue a trompadas y me saque a los chicos pues el juez lo está acreditando, fácil. Si no estuviera en los medios, podría estar fallecida. Si Mateo tiene temor de ir con su papá no lo entrego y que me denuncien, debo cuidar de mis hijos».

En forma de cierre, logró otra fuerte declaración sobre Contardi, su exmarido: « pasé toda clase de crueldad en esa casa, el año pasado hubo una demanda grave de crueldad familiar pues algo muy grave le pasó a uno de mis hijos en esa casa». « ahora me fatigué de denunciar y de que miren para otro lado», añadió muy sobresaltada.