El cantante Justin Bieber cumplió su palabra de publicar el viernes su sexto álbum de estudio «Justice». El disco cuenta con 19 canciones y tiene muy presente a Hailey Baldwin. En su nuevo trabajo discográfico, la estrella del pop, de 27 años, revela detalles emocionales de cómo se apoyó en su esposa, de 24, en tiempos difíciles, y cómo a pesar de todo, su relación de pareja se ha tornado mucho más fuerte.

En «Deserve You», segundo sencillo del álbum, Bieber expone su experiencia de sentirse agradecido por tener una persona a su lado, incluso en sus momentos más oscuros. El dos veces ganador del Grammy se pregunta cómo tuvo tanta suerte de merecer a esta persona, claramente haciendo referencia a la modelo de pasarelas. Una fuente dijo a People en 2020 que Baldwin es el «mayor partidario» del intérprete.

El cuarto tema «Off My Face» también es un clara demostración de su amor por Baldwin. Justin compara el sentimiento eufórico de estar enamorado con la euforia de estar drogado. La pista es conmovedora de principio a fin porque tiene un tono más suave que otras canciones del disco, por su tempo lento y los sonidos de la guitarra acústica. El intérprete canadiense usa la palabra «amor» dos veces para los títulos de canciones «Loved By You» que canta con el jamaicano Beam, y «Love You Different» con Burna Boy.

Por otro lado, también se sincera sobre la inseguridad que sintió al comienzo de su matrimonio con Hailey. La sexta canción «Unstable» refiere la inestabilidad emocional del cantante después de decir «Sí, quiero» a Baldwin en 2018. La pareja se casó en secreto en un juzgado de Nueva York el 13 de septiembre del mencionado año y el 30 de septiembre de 2019 celebró su boda religiosa en Carolina del Sur.

Bieber escribió en Instagram que «Justice» es un álbum para brindar consuelo y curación a quienes están en tiempos de «sufrimiento, injusticia y dolor». El artista se enfoca en el tema de la justicia al presentar dos veces en el disco a Martin Luther King, Jr. Una voz en off de King se usa al comienzo de «2 Much» y un sermón del difunto pastor se usa como un interludio para su séptima pista.