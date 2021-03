El nombre de Amber Heard nunca había sonado tanto como en los últimos meses después de las acusaciones que lanzó contra su exmarido, Johnny Depp por violencia física y psicológica. En medio de los rumores sobre su participación en Justice League la actriz finalmente fue incluida en el proyecto, pero su presencia fue duramente criticada por los fans en redes sociales.

Claro que no es la primera vez que debe lidiar con problemas de este tipo, pues en el pasado enfrentó incluso peticiones en líneas con miles de firmas pidiendo su salida de “Aquaman”. El odio colectivo en contra de Amber Heard aumentó cuando Warner Bros. despidió a Johnny Depp de la saga ‘Animales Fantásticos’, pero siguieron contando con los servicios de Heard.

Amber Heard es la principal compañera de Jason Momoa en “Aquaman”, donde interpreta a la princesa Mera. Antes del estreno de Justice League la actriz habló sobre las diferencias entre este nuevo corte y la cinta de 2017: “Encontramos a Mera después de que la reina se fuese hace mucho tiempo y tras haber sido criada para ser reina durante toda su vida”.

En declaraciones a la prensa especializada en cine y celebridades en Estados Unidos, Amber Heard sumó: “Está totalmente dedicada a salvar a su reino y eso le sirve como impulso para salir a la superficie y buscar la ayuda de Arthur (Aquaman), que es el polo totalmente opuesto a ella”. Sin embargo, los fans no lo vieron de la misma manera y la criticaron con todo.

Según las informaciones que dio a conocer Daniel Ritchman, Zack Snyder pidió mantener a Amber Heard en el Universo DCEU ya que obtuvo buenas referencias de su trabajo y espera volver a contar con su talento en proyectos a futuro para el Snyder Cut. El director no es una cara extraña en las películas de superhéroes, pues ya llevó a la gran pantalla “Man of Steel” y “Batman vs. Superman: Dawn of Justice” (2016).