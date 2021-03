Kaley Cuoco, entre las estrellas de The Big Bang Theory, confesó recientemente lo que sintió en el momento en que esta triunfadora serie llegó a su fin. Entre otras muchas cosas, logró referencia a eso que significó esto en términos sentimentales y asimismo a la sensación de indecisión en lo que se refiere al futuro de su carrera.

Si bien las aventuras de Sheldon, Leonard y compañía ahora acabaron hace unos cuantos años, para los entusiastas de la serie siempre y en todo momento será Penny. Aparentemente, está feliz con que de esta manera sea.

Kaley Cuoco: ¿qué ha dicho en relación al final de The Big Bang Theory?

Hace unos días, Kaley Cuoco estuvo de convidada en el software The One Espectáculo. Allí, entrevistada por Alex Jones y Jermaine Jenas aprovechó para charlar del presente de su trayectoria y, como no podía ser de otra forma, asimismo de lo que significó su paso por entre las sitcom mucho más triunfantes de los últimos tiempos.

El punto de inicio fue una reflexión un poco polémica de Jermaine que aun llamó la atención de Alex. En resumen, Jenas logró referencia a que en el momento en que un programa es tan enorme, en ocasiones en el momento en que acaba a su elenco no le va bien.

Cuoco se tomó la cuestión con tranquilidad y compartió de qué manera se sintió en el momento en que la serie fue llegando a su fin. “Mira, el software es tan habitual En el momento en que comencé a preocuparme por las comparaciones entre lo que había sido y lo que sería mi próximo emprendimiento, me percaté de que nada se puede cotejar con The Big Bang”, ha dicho la actriz de 35 años.

Crédito fotografía: Instagram Kaley Cuoco

Por su parte, la artista reconoció que es siendo consciente de que nada va a ser lo mismo. “Como entidad propia, jamás volveré a tener eso. No volveré a tener ese elenco, el dinero, el calendario, 12 años… Deseo decir, todo fue una disparidad”, expresó.

Al absorber eso, Cuoco ha podido desprenderse de determinada carga en relación a lo que significaba el objetivo de la serie: “si puedo admitir que nada se comparará con eso, no puedo supervisar lo que otra gente afirmarán sobre mí. Sabía que mi próximo emprendimiento sería para mí y que ocuparía su rincón”.

Kaley Cuoco y su triunfadora carrera después de The Big Bang Theory

Lo que de entrada podrían ser unas sencillos expresiones, toma una dimensión mayor si se tienen presente los hechos siguientes, o sea, lo que fue de Kaley Cuoco como actriz después del fin de la serie que alcanzó las 12 temporadas y los 279 capítulos.

Por una parte, Cuoco trabajó en Harley Quinn, serie animada donde le dio voz al personaje del mismo nombre.

Por otra parte, otra de sus trabajos mucho más resaltadas es la que realiza en The Flight Attendant, la serie de HBO Max que en el mes de diciembre renovó para una segunda temporada.

Sin ir más allá, por su interpretación consiguió una nominación a los Premios Globos de Oro como mejor actriz de serie comedia o musical.