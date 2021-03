Karina Gao atravesó una auténtica odisea para sobrepasar al coronavirus. La chef del programa Flor de Equipo dio positivo a lo largo del sexto mes de su embarazo y pasó un par de semanas inducida en coma farmacológico.

Ya hace unos días, la chef está completando la restauración en su casa y para batallar las consecuencias de la patología, mostró mediante sus historias de Instagram la fuerte dieta que prosigue con el propósito de acrecentar su masa muscular.

En interacción con sus fieles en internet, Gao comentó sobre una fotografía con numerosos maples de huevos: “Para recobrar mi masa muscular, debo comer tres ocasiones proteína al día. Esto me aconsejó mi médica, consulten con un médico o nutricionista antes”, aclaró; y después mostró que iba a elaborar un omelette para desayunar.

Asimismo expresó que prosigue la tradición china de tomar agua ardiente a lo largo del día: “Para los chinos el agua ardiente cura todo, es como los argentinos tomando mate con mucho más de 30 grados de calor; pienso que chinos y argentinos somos hermanos separados al nacer en varias cosas”, expresó con optimismo la chef.

Para finalizar, en tono de confidencia, les confesó a sus fieles: “La reina madre no sabe que volví al café. Afirma que no lo puedo tomar, ni comer salsa de soja por el hecho de que no me va a dejar que la cicatriz pase inadvertida después; pero quién no ha escondido cosas. Que sea un misterio de esta red social y no haya traidores”.