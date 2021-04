Khloé Kardashian ha dado una mirada más profunda y detallada de su extravagante y costoso anillo de diamante, que podría ser la muestra fiel de su compromiso con Tristan Thompson. La diva de «Keeping Up with the Kardashians» compartió una foto en Instagram de su manicura fresca, con uñas puntiagudas de moda en diferentes colores pasteles. Por supuesto, la enorme sortija en su dedo anular izquierdo se robó las miradas de los fanáticos.

La cofundadora de Good American subtituló la publicación con una franja de emojis de corazones multicolores: «??????». También etiquetó al artista de uñas Chaun Legend, el favorito de grandes celebridades como Dua Lipa, Kris Jenner, Kylie Jenner y Zendaya. El jugador de la NBA, con quien Khloé comparte a su hija True Thompson, de 2, dejó un comentario encantador en el post que incluyó la carita con ojos de corazón.

«??????», escribió Thompson, de 30, quien le habría dado el anillo a Khloé en calidad de compromiso. No es la primera vez que Kardashian deja ver su diadema con el diamante en forma de corazón. En varias oportunidades lo ha hecho, incluso, para las promociones de su último lanzamiento de su firma de ropa. Khloé y Tristan terminaron en febrero de 2019 después de que se supo que el basquetbolista le había hecho infiel con Jordyn Woods.

Aunque Tristan nunca ha abordado el tema públicamente, Woods afirmó que la besó en una fiesta posterior en su casa después de una larga noche bebiendo. Antes de eso, también se había rumorado que el deportista canadiense había engañado a Khloé en 2018 mientras estaba embarazada de True. A pesar de los engaños, la pareja retomó su relación a mediados de 2020.

Esta semana se dio a conocer que Khloé quiso asegurar su futuro con Tristan antes de consolidar su segundo matrimonio. Una fuente cercana al dúo dijo a E! News que la diva de reality show obligó a Thompson a firmar un acuerdo de infidelidad como parte de un contrato prenupcial. Si él volviera a engañar a Kardashian, tendría que pagarle un porcentaje de sus ganancias.