Kim Kardashian, personalidad de los medios y empresaria estadounidense, no deja de sorprendernos con su alocada vida de lujos, fama y escándalos. Esta vez la celebridad va por todos los corazones solteros, como el de ella, al arrasar en las redes sociales con una foto en traje de baño que sin dudas resalta su despampanante figura.

Kim, quien ganó la atención de los medios por primera vez por ser amiga y estilista de Paris Hilton, últimamente se ha visto envuelta en una nube de problemas, rumores y chismes debidos a su ajetreada vida. Esto sería debido a su reciente separación del rapero Kanye West quien no le está facilitando el divorcio.

La protagonista del reality show “Keeping Up with the Kardashians” no se deja vencer fácilmente y camina siempre con la frente en alto al mostrar en sus redes sociales que su divorcio ya no le afecta para nada. Sin embargo algo a resaltar es el hecho de que la empresaria aún no ha quitado el apellido West de sus redes sociales, apellido de su actual ex esposo Kanye. El divorcio no ha sido tan sencillo como la celebridad esperaba ya que a pesar de haber conseguido quedarse con la mansión que compartía con su ex, este último ha decidido cortar todo tipo de contacto con ella.

En los últimos años, Kim Kardashian se ha centrado en sus propios negocios con KKW belleza y fragancia KKW. Cabe destacar que estas marca también llevan el apellido West a pesar de ser producciones creadas solo por Kim. Sin embargo, a pesar de que Kanye haya decidido cambiar su número y bloquearla en todos lados para no saber más de ella, Kardashian no parece verse o al menos mostrarse preocupada por ello ya que en sus rede sociales diariamente coparte su día a día el cual sigue su rumbo natural a pesar de la ruptura.

Imagen: Instagram Kim Kardashian

En esta oportunidad, Kim Kardashian eligió publicar una foto en su cuenta de Instagram en la cual tiene más de 211 millones de seguidores en todo el mundo. Dicha foto dejará a más de uno incrédulo, ya que la empresaria mostro su espectacular figura en un pequeño traje de baño negro que resalta sus envidiables curvas. Al tarje de baño utilizado podríamos llamarle la “bikini negra de la venganza” tal como el icónico “vestido negro de la venganza “de Ladi Di hacia su ex esposo ya que Kim se encuentra en una situación similar con su ex esposo Kanye West.