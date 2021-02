Sin dudas la noticia de convertirse en padres alegra a cualquier ser humano que esté en la dulce espera. Así era por lo menos para Kit Harington y Rose Leslie, los actores de “Game of Thrones” que estaban esperando su primer hijo. Ambos vivieron todo el embarazo durante la pandemia.

“El trabajo más importante que tendré está a punto de terminar. Bueno, no el mayor. Con suerte, seré padre”, aseguró meses atrás Kit en diálogo con la publicación InStyle. Evidentemente, el intérprete de Jon Snow estaba feliz y ansioso por la noticia.

El nacimiento fue dado a conocer a través del suplemento Page Six del matutino The New York Post, quienes difundieron una imagen de la pareja caminando en Londres con el bebé. Horas después, un representante de ambos confirmó el hecho al portal Entertainment Weekly: “Están muy, muy felices”, aseguró.

El embarazo de Leslie se hizo público en septiembre pasado mediante una entrevista con la revista Make Magazine del Reino Unido. El proceso, en su mayoría, se desarrolló en su mansión en East Anglia. Los actores, quienes encarnaron a Jon Snow e Ygritte, se conocieron en el rodaje de la serie y trasladaron la pasión del guion a la vida real.

Los primeros rumores sobre su relación amorosa comenzaron en 2012. Sin embargo, esta fue oficialmente confirmada por ambos recién en abril de 2016. En junio de 2018, en Escocia, contrajeron matrimonio. Sobre el nacimiento del retoño todavía ninguno lo ha contado en sus redes sociales. Seguramente están más que ocupados con la llegada del primogénito de la familia.