Graciana Peñafort, letrada de Cristina Kirchner, opinó sobre el escándalo que implicó a Horacio Verbitsky -a quien conoce puesto que escribió para su medio digital- con el vacunatorio VIP en el Ministerio de la Nación. De esta manera, descubrió que está según con el apartamiento de Ginés González García en su cargo como ministro y mencionó que «si tiene secuelas jurídicas, deberá afrontarlas».

«Si tiene secuelas jurídicas, lo va a saber la Justicia, y si las tiene, las deberá enfrentar», expresó la letrada de Cristina Kirchner en afirmaciones con Radio con Vos tras el escándalo del exministro de Salud. Además de esto, señaló que «políticamente» le «semeja especial que haya renunciado» pero que, de cualquier manera, le otorga «el derecho a defensa como al mundo entero».

Graciana Peñafort expresó que afirma estas afirmaciones «con mal y con respeto a Ginés pero con algo tan especial para la población argentina no tienen la posibilidad de cometerse fallos y Ginés cometió un fallo, en este momento paga las secuelas políticas». Además de esto, en referencia a el beneficio del ingreso a la vacunación a figuras próximas al oficialismo, insistió que «en este aspecto no se podían cometer fallos».

«Llevo un año encerrada en mi casa por el hecho de que soy conjunto de peligro. Soy alguna de las muchas personas que están aguardando vacunarse.Tengo la fortuna de que mis progenitores están vivos. Estoy aguardando que logren vacunarse antes que , por el hecho de que hace mucho más de un año que no los veo. Me da la sensación de que es obvio que la discrecional en la aplicación de la vacuna es imperdonable», consideró la letrada de Cristina Kirchner.

Además de esto, consultada sobre si la novedosa ministra de Salud y exsecretaria de Ingreso a la Salud, Carla Vizzotti, pudiese haber conocido sobre el vacunatorio VIP, mencionó que no posee contacto con . De cualquier manera, aclaró que no cree posible que la hubieran designado en un caso así: «No me imagino que un Presidente que le solicita la renuncia a un ministro, designe a alguien con una conducta afín».