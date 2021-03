Si bien el momento de Boca es turbulento, Miguel Ángel Russo se la rebusca para darle lugar a los juveniles del plantel azul y oro. ¿Qué tan complicado es jugar y dar los primeros pasos en el fútbol profesional si el equipo está siempre exigido? Sebastián Domínguez analizó la actualidad de los más jóvenes del Xeneize y soltó una frase que impresionó a muchos: «Está todo el país detrás de eso».

En «ESPN F90» se debatía sobre el rol de los más chicos del grupo y por eso el exdefensor tuvo que salir en defensa de cada uno de los juveniles que integra el plantel de Boca en la actualidad. Y hasta los ponderó: «Si vos le sacás cada uno de los jóvenes a este Boca y ponés a cada uno en distintos equipos del fútbol argentino… Te aseguro que en un año están entre los mejores jugadores de cada equipo».

«Lo que pasa es que ponés a todos juntos con la camiseta de Boca. Y viste… Es una presión», reconoció Domínguez. Luego interrumpió a un compañero de panel y dejó en claro que, para él, se trata de algo parecido a usar la albiceleste. «La camiseta de Boca pesa como la de una Selección, porque está todo el país detrás de eso. Jugar en Boca o River es como la Selección, es lo mismo», sentenció Sebastián.

La diferencia con Vélez

Domínguez aclaró que, si bien no son tan grandes como Boca o River, a él le tocó jugar en Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys de Rosario, que significan mucho para las ciudades donde están ubicados. ¿Y qué pasa con Vélez Sarsfield? El excapitán del Fortín comentó: «Vélez tiene otra armonía. Si ganabas mucho y estabas arriba, sabías que te dedicaban tiempo. Sino, pasabas a ser un equipo normal».

«Tener menos exposición es tener menos presión. Pochettino con la camiseta de Boca con 19 años no era lo mismo que ahora en Talleres. Se repuso ahora y anda bien. ¿Es problema de Boca dejarlo ir? No sé si tanto», continuó Sebastián. Para él, se trata de una mezcla entre presión y oportunidades: «Si te quedás con todos los pibes y no dejás ir a nadie por año, son dos los que te hacen la diferencia. Y Boca no te espera».