Susana Giménez confirmó su regreso a la actuación y lo logró con un entretenido vídeo que subió a sus comunidades. “¡Estoy feliz de proporcionarles esta novedad!”, anunció la estrella de los teléfonos horas tras que se confirmara su participación en la serie de Amazon Prime Vídeo, Porno y Helado.

Desde el living de su casa, expresó su alegría por regresar a interpretar un personaje en la ficción. “Estoy contentísima pues comienzo la filmación de una serie que tiene por nombre Porno y Helado…”, ha dicho. El nombre de la serie la forzó a llevar a cabo una aclaración: “No es nada… bueno, porno no es, eh”, ha dicho entre risas.

“Es muy divertida, muy entretenida”, aseguró y especificó que la próxima empiezan las grabaciones. Asimismo definió como un “genio” al constructor, escritor y directivo de la serie, Martín Piroyansky, y charló de la participación particular que va a tener: ” hago entre los episodios. Hago un cameo. Una cosa chiquita. No soy personaje principal, pero me divierte pues como hace un año y medio que no hago nada artístico, tenía ganas de llevarlo a cabo”.

“No, no les puedo contar solamente pues si no, nos deschavamos. Hasta próximamente”, concluyó Susana.

Tengamos en cuenta que Porno y Helado incorporará la crónica de Pablo (Piroyansky), un hombre inmaduro de 30 años que al lado de su mejor amigo, un perdedor llamado Ramón (Saralegui), y Ceci (Morandi) una muchacha estafadora, crean una banda de rock falsa que se apropia completamente de la escena local de la música. El cariño que distribuyen Pablo y Ramón por ver pornografía y comer helado inspira su primer éxito pop y prontísimo la patraña se sale de control.