En medio del paro de actividades anunciado para este viernes por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) en reclamo de mejoras salariales para los trabajadores de la salud, el Titular Unión Argentina Entidades de Salud Claudio Belocopitt manifestó en declaraciones televisivas que “el Sistema de Salud no tiene recursos”. En un contexto de una posible segunda ola, aseguró estar “en una situación de catástrofe gigante”.

Mientras el Gobierno anuncia nuevos vuelos para traer más dosis de vacunas contra el coronavirus, el personal de salud exige mejoras salariales ya que han sido, desde el inicio del broto, quienes enfrentaron el virus y trabajaron sin descanso. En ese marco, Belocopitt participó del programa Intratables por América donde sostuvo que “entrar en conflicto gremial en este momento, en medio de una pandemia, de una forma que se tendría que evitar”.

“Esto lo advertimos en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, le dijimos claramente que el sistema tienen un claro problema de financiamiento, incluyo a IOMA, PAMI, Obras sociales sindicales”, agregó el titular de SwissMedical. En la misma línea, aseguró que “es una situación terrible” y que “los empresarios del sector” están de acuerdo con que “los empleados deben tener una actualización, son trabajadores que estuvieron en la primera línea de batalla”.

Del mismo modo, aclaró que la asistencia en la pandemia “no funciona sin recursos” y recordó que “en septiembre, las autoridades, determinaron que el sistema de medicina prepaga necesitaba 30% de aumento, acordaron en 25%, se metió la política y suspendió el aumento, y no se actualizó el sistema… si no se actualiza el sistema, no se genera el recurso”.

“Están desfinanciando el sistema de salud”, alertó Belocopitt. Preocupado, advirtió que “nunca se llegó a tal extremo como ahora” y se preguntó “¿por qué YPF tuvo que actualizar y el sistema de salud no?”. Del mismo modo, el referente de SwissMedical afirmó que los ATP no son suficientes para el nivel de valores que tiene la actividad. “En los últimos 14 meses, los costos de salud crecieron más del 40% y los aumentos fueron del 13%”, manifestó.

Paro del personal de salud

Por último, Belocopitt volvió a preguntarse: “¿A quién le da la cara para no darle aumentos al personal de la salud?”. Sobre el paro de actividades para este viernes explicó que trabajarán tres horas por turno y solo se atenderán las urgencias. Por eso, expresó que se pospondrán las cirugías programadas y que el próximo lunes se podría extender la medida. “Esto hay que arreglarlo muchachos”, completó.