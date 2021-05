Según la Anmat la utilización prolongado de anabólicos sin control médico puede ocasionar la desaparición.

La Administración Nacional de Fármacos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta en todo el país de un anabólico por no realizar los requisitos que corresponden. Hablamos de cualquier producto medicinal elaborado por la firma NAC Pharma Argentina.

La resolución del ente regulador se fundamentó en que la compañía «comunicó que no consta registro en los rubros de fármacos, productos cosméticos ni artículos médicos, por consiguiente, tampoco están registrados artículos elaborados o importados por esa firma”.

Según explicó esta entidad en la Predisposición 3191/2021 publicada en el Folleto Oficial, la prohibición de Anmat fue efectuada en el “en el contexto de la Causa N° 50756/2019 – Suplemento Argentina s/venta de substancias medicinales s/receta médica”.

El comunicado oficial añade: «sin habilitación sanitaria en la República Argentina ya que no brotan de sus rótulos datos de localización y responsable técnico”. Además de esto, en este archivo apuntaron que la Dirección de Administración de Información Técnica dio precisiones respecto de la habilitación de la firma NAC Pharma Argentina.

En ese sentido, se señaló que “por tratarse de modelos que poseen substancias farmacológicamente activas de tipo anabólicas, corresponde considerarlos fármacos; y ya que no se sabe su auténtica composición y condiciones de elaboración, no puede asegurarse su calidad, seguridad y efectividad, siendo por este motivo artículos que recubran un prominente peligro para la salud de los potenciales usuarios, no solo por las substancias que se describen sino más bien por su vía de administración”.

Además desde la ANMAT apuntaron que “los modelos comprometidos tienen principios farmacológicamente activos con características anabolizantes”.

Por ende, el organismo destacó que los artículos de esta compañía no están habilitados para la venta y advirtieron “quienes apelan a los anabólicos no acostumbran a tener en consideración que su empleo prolongado, aun en individuos sanos, puede producir acontecimientos desfavorables graves, e inclusive la desaparición”.

“Cabe poner de resalto el alto peligro para la salud que tienen la posibilidad de tener los artículos en cuestión, tratando disimular su carácter nocivo, siendo comercializados bajo designaciones falsas como suplementos y sin las debidas autorizaciones sanitarias”, resaltaron.