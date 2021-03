Mucha conmoción se vivió en las últimas horas en Canal Trece, más precisamente en el programa que el Pollo Álvarez lleva adelante: “Nosotros a la Mañana”. Gladys La bomba Tucumana estuve presente en el estudio y habló de absolutamente todo. Sus relaciones y la dura infancia que tuvo que atravesar debido a los maltratos de su padre, algo que provocó mucho dolor y angustia en vivo.

“No tengo pareja y yo soy antigua. Es más cuando me pongo en pareja con alguien, lo mando a hacer un chequeo general. Yo soy muy jodona, de hacerme la bebota, pero soy tímida en el fondo”, afirmó. En ese momento, hizo referencia a su relación con Sebastián Escacena. “Fue una relación muy tóxica. Fui partícipe porque me fue atrapando, pero me llevó a un pozo oscuro”, relató.

“Engordé, no tenía vida social, él era una persona mala. Viví una violencia de género increíble, sin golpes, pero fui sometida a quedarme en mi casa teniendo mi plata, mi auto. Me elegía hasta la ropa. Todavía no he vuelto a Tucumán porque tengo miedo que me mate. Capaz que vuelvo y me está ahí esperando. Siento que desde el día uno fui obligada a tener esa relación”, señaló Gladys La Bomba.

“Le hice muchas denuncias en la Justicia, me daba mucha vergüenza porque soy conocida, pero quería sacarlo de mi casa. Después de él, empecé a vivir de nuevo, a quererme”, afirmó y comenzó a referirse a su infancia. “Mi padre está muerto, era policía. Para la gente fue un héroe, para mí no. Todos los días trato de perdonarlo. Los únicos recuerdos que tengo de él son muy feos. Me hacía arrodillar en el maíz, me había cortado el pelo como un hombrecito, andaba llena de piojos, descalza por la vida. En mi inocencia pensaba que mi madre nos había abandonado y ahora con el tiempo me doy cuenta que se había ido porque sino él la mataba”, lanzó.

“Con mis hermanos veíamos cómo la arrastraba por el piso toda ensangrentada”, recordó con mucha congoja. Hasta que un día su madre reapareció y su vida cambió por completo. “Una noche apareció y nos robó de ese hombre malo. Nos llevó a todos, nos bañó, volví a sentir su olor, nunca me voy a olvidar de eso. Se había buscado un trabajo de empleada doméstica y vino y nos recuperó a todos, éramos seis hermanos. Fue una valiente para esa época”, sentenció.